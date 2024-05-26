Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup ederek şampiyon oldu

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Tuğbek Curbay, Candaş Elbil

TÜMOSAN Konyaspor : Slowik, Uğurcan Yazğılı (Dk. 88 Ahmet Oğuz), Adil Demirbağ, Hadebe (Dk. 46 Damjanovic), Guilherme, N'zonzi, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün (Dk. 59 Moreno), N'dao, Ethemi (Dk. 59 Muhammet Demir), Cikalleshi (Dk. 73 Prip)

Galatasaray : Muslera, Kaan Ayhan (Dk. 73 Aurier), Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira (Dk. 87 Oliveira), Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 87 Eyüp Aydın), Mertens (Dk. 73 Tete), Barış Alper Yılmaz (Dk. 79 Zaha), Icardi

Goller: Dk. 29 ve 51 Icardi, Dk. 53. Berkan Kutlu ( Galatasaray ), Dk. 78 Prip (TÜMOSAN Konyaspor )

Sarı kartlar: Dk. 33 Davinson, Dk. 56 Barış Alper Yılmaz ( Galatasaray ), Dk. 45+1 N'dao, Dk. 56 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor )

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek sezonu şampiyon tamamladı.

49. dakikada Guilherme'nin sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Cikalleshi'nin kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

51. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Barış Alper Yılmaz'ın ara pasına hareketlenen Torreira'nın bekletmeden yerden ortasında Icardi, topukla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2

53. dakikada sarı kırmızılılar farkı üçe çıkardı. Kaan Ayhan'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Berkan Kutlu'nun bekletmeden vuruşunda, top ağlara gitti: 0-3

56. dakikada Icardi'nin kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, top az farkla auta çıktı.

78. dakikada Muhammet Demir'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Prip'in sert şutunda, top ağlara gitti: 1-3

Karşılaşma, konuk ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla sarı kırmızılılar Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştı.

Son düdüğün ardından Galatasaraylı futbolcular saha ortasında şampiyonluk sevinci yaşadı.