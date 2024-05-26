Galatasaray Şampiyonluğunu Kutladı, Fenerbahçeli Taraftarlar da Katıldı

Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından Ağrılı taraftarlar sokaklara akın ederken, Fenerbahçeli taraflar ise bayraklarıyla kutlamalara eşlik etti.

Süper Ligi'nde son maçında Konyaspor ile karşılaşan Galatasaray'ın, sahadan 3-1 galip ayrılmasının ardından Ağrılı taraftarlar sokaklara akın etti. Dörtyol kavşağında buluşan taraftarlar havai fişek ve meşalelerle geceyi aydınlattı. Araçların konvoy yaptığı kutlamalarda Fenerbahçeli taraftarın da Fenerbahçe bayrağıyla kutlamalara katılması dikkat çekti. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar ise sokaklarda sırtında Fenerbahçe bayrağıyla kalabalığa aldırış etmeden yürüdü. - AĞRI