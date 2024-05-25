Galatasaray, Konya'ya geldi
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in son haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maç için Konya'ya geldi. Taraftarlar coşkulu bir şekilde karşıladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maç için Konya'ya geldi.
Özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, taraftarlar coşkulu bir şekilde karşıladı. Meşaleler yakan ve tezahüratlar yapan taraftarlar, futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
Galatasaray kafilesi, geniş güvenlik önlemleri altında otobüsle kamp yapacağı otele hareket etti.