Galatasaray, Konya'ya geldi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maç için Konya'ya geldi.

Özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, taraftarlar coşkulu bir şekilde karşıladı. Meşaleler yakan ve tezahüratlar yapan taraftarlar, futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Galatasaray kafilesi, geniş güvenlik önlemleri altında otobüsle kamp yapacağı otele hareket etti.