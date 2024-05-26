Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlamaları Aksaray'da Coşkuyla Gerçekleşti

Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak bitiren Galatasaray'ın taraftarlarları, yurt genelinde olduğu gibi Aksaray'da da şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Renkli görnütülere sahne olan kutlamalar dron ile havadan görüntülendi.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşan Galatasaray, 3-1'lik galibiyetle 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamladı. Galasaray'ın 24. şampiyonluğu yurt genelinde olduğu gibi Aksaray'da da coşkuyla kutlandı. Maçın bitmesine dakikalar kala sokağa çıkan sarı-kırmızılı taraftarlar, konvoylar ve meşale şovları eşliğinde kutlama yaptı. Sloganlar ve tezahüratlar atan taraftarlar, Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nde bayraklarla yürüyüş yaptı. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar ise üzerlerinde Fenerbahçe forması, ellerinde Galatasaray atkısı ile kutlamalara katılarak, 24. kez şampiyon olan sarı-kırmızılıları tebrik etti. Gece yarısına kadar coşkuyla kutlama yapan taraftarlar polis kontrolüyle dağıldı.

Şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, "Çok mutluyuz, coşkuluyuz. Geç de olsa, 1 hafta ertelemiş olsak da sonu mutlu bitti. 24 geldi, bu demek ki 25'de gelecek. Göğsümüzdeki armaya 5. yıldızı takacağız" dediler. - AKSARAY