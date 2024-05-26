Galatasaray'ın şampiyonluğu Sakarya, Bolu, Düzce, Karabük, Kocaeli ve Zonguldak'ta kutlandı

Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın başarısı, Sakarya, Bolu, Düzce, Karabük, Kocaeli ve Zonguldak'ta kutlandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Bağlar Caddesi'nde toplanan Galatasaray taraftarları, araç konvoyu yaparak şampiyonluğu kutladı.

Ellerinde takımlarının bayraklarıyla marşlar söyleyen taraftarlar, meşaleler yakarak takımlarının lehine tezahüratlar yaptı.

Bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

Bolu

Bolu İzzet Baysal Caddesi'ndeki kafeteryalarda maçı izleyen Galatasaray taraftarları, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından tezahhuratlarla caddelere çıktı.

Takım bayrakları ve meşaleler eşliğinde marşlar söyleyen grup, şampiyonluklarını kutladı.

Pols ekipleri, İzzet Baysal Caddesi ve kentin belirli noktaralarında geniş güvenlik önlemleri aldı.

Düzce

Düzce'de sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı.

Anıtpark Meydanı ve bazı caddelerde toplanan taraftarlar, ellerinde bayraklarla takımlarının marşlarını söyleyerek şampiyonluk sevincini yaşadı.

Araçları ile konvoy oluşturan sarı-kırmızılı taraftar grubu, takımlarının lehine tezahüratlar yaptı.

Bazı taraftarlar ise meşaleler yakarak kutlama yaptı.

Karabük

100. Yıl Mahallesi'nde toplanan taraftarlar, takımlarının marşlarını söyledi, meşaleler eşliğinde şampiyonluğu kutladı.

1003. Cadde üzerinde araçlarıyla konvoy yapan taraftarlar, takımlarının bayrağını açıp, şampiyonluğun sevincini yaşadı.

Kocaeli

Kocaeli'de Galatasaray'ın TÜMOSAN Konyaspor karşısında aldığı galibiyetinin ardından araçları ile konvoy oluşturan taraftarlar İzmit ilçesindeki Anıtpark Meydanı'nda toplandı.

Sarı-kırmızılılar burada meşaleler eşliğinde şampiyonluğu kutladı.

Zonguldak

Zonguldak'ta Galatasaray tarafları maçın bitiş düdüğünün ardından tezahüratlar atarak Gazipaşa Caddesi'ne çıktı.

Kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde toplanan taraftarlar, ellerinde sarı kırmızı bayraklarla, takımlarının marşlarını söyleyerek Valilik binası önüne kadar yürüdü.

Taraftarlardan bazıları da araçlarıyla konvoy yaparak şampiyonluğu kutladı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de ambulansların geçişi kolaylaştırmak için yolu trafiğe açmaya çalıştı.