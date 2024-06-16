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Kurban Bayramı'nda AVM'ler açık mı, kapalı mı? Bayram tatilinde alışveriş merkezleri çalışıyor mu? #128717

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Kurban Bayramı'nın 1. günü AVM'ler açık mı, kapalı mı ve bayram tatilinde alışveriş merkezleri çalışıyor mu soruları gündeme geliyor. Peki, Kurban Bayramı'nda AVM'ler açık mı, kapalı mı? Bayram tatilinde alışveriş merkezleri çalışıyor mu?

Kurban Bayramı'nda AVM'ler açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlıyor ve 19 Haziran Çarşamba günü sona eriyor. Bayram tatilinde alışveriş merkezleri çalışıyor mu? Kurban Bayramı'nda AVM'ler saat kaça kadar açık?

KURBAN BAYRAMI'NDA AVM'LER AÇIK MI?

Arefe günü alışveriş merkezleri (AVM'ler) genellikle açık olacak ve standart çalışma saatlerinde hizmet verecek. Çoğu AVM, 10:00-22:00 saatleri arasında faaliyet gösterecek, ancak bazıları yoğunluğa bağlı olarak kapanış saatini 23:00'e kadar uzatabilir. Bayram süresince de açık olacak olan AVM'ler, alışveriş yapma imkanı sunmaya devam edecek.

Kurban Bayramı'nda AVM'ler açık mı, kapalı mı? Bayram tatilinde alışveriş merkezleri çalışıyor mu?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

  • 15 Haziran Cumartesi: Arife Günü
  • 16 Haziran Pazar: Bayramın 1. günü
  • 17 Haziran Pazartesi: Bayramın 2. günü
  • 18 Haziran Salı: Bayramın 3. günü
  • 19 Haziran Çarşamba: Bayramın 4. günü
  • 20 Haziran Perşembe: Kurban Bayramı Tatili
  • 21 Haziran Cuma: Kurban Bayramı Tatili
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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