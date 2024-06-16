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Kurban Bayramı'nda borsa açık mı, kapalı mı? Borsa bayramdan sonra ne zaman açılacak?

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Kurban Bayramı'nda borsa kapalı mı ve bayramdan sonra ne zaman açılacağı merak ediliyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü 16 Haziran Pazar gününe denk geliyor. Peki, Kurban Bayramı'nda borsa açık mı, kapalı mı? Borsa bayramdan sonra ne zaman açılacak?

Borsa bayramdan sonra ne zaman açılacak? Ülkemizdeki yatırımcılar, Kurban Bayramı öncesinde ve bayram süresince borsanın çalışma saatlerine odaklandı. Arefe günü ve bayram boyunca borsanın açık olup olmayacağı konusu önemli bir merak konusu haline geldi. Kurban Bayramı'nda borsa açık mı? Detaylar haberimizdedir…

KURBAN BAYRAMI'NDA BORSA AÇIK MI?

Kurban Bayramı süresince Borsa İstanbul kapalı olacak. Borsa işlemleri, bayram tatilinin ardından 20 Haziran Perşembe günü yeniden başlayacak.

Kurban Bayramı'nda borsa açık mı, kapalı mı? Borsa bayramdan sonra ne zaman açılacak?

ARİFE GÜNÜ BORSA KAÇA KADAR AÇIK?

Borsa İstanbul, resmi tatillerde kapalı oluyor. Arefe günü ise borsa yarım gün açık olarak faaliyet gösteriyor. İşlemler sabah saatlerinden itibaren başlayıp, öğleden önce saat 13:00'e kadar devam ediyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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