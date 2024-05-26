Galatasaray'ın Şampiyonluğu Gaziantep'te Kutlandı

Galatasaray'ın ligde şampiyon olmasının ardından Gaziantep'te de cadde ve sokaklara akın eden binlerce taraftar kutlama yaptı. Üniversite Meydanı'nda toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, bayraklar, meşaleler, tezahüratlar ve davul-zurna eşliğinde şampiyonluğu kutlandı.

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu 38. hafta maçlarıyla tamamlandı. Ligin son haftasında Konyaspor'a konuk olan Galatasaray, rakibini 3-1 mağlup ederek 24. şampiyonluğuna ulaştı. Sarı-kırmızılıların şampiyonluğunu resmen ilan etmesinin ardından Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Gaziantep'te de binlerce taraftar cadde ve sokaklara akın etti.

Bayraklar, meşaleler, tezahüratlar ve davul-zurna eşliğinde şampiyonluk kutlandı

Kentte özellikle Üniversite Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar, ellerinde bayraklar, meşaleler ve atkılarla takımları lehine tezahüratlarda bulunarak 24. şampiyonluğu kutladı. Kutlamalar sırasında bazı taraftarların davul-zurna eşliğinde halay çekmesi ve araçlarla oluşturulan konvoylar da dikkat çekti.

Galatasaray'ın şampiyonluğu kentin pek çok noktasında coşku ve yüksek katılımla kutlandı. - GAZİANTEP