Galatasaray'ın 2023-2024 Sezonunda Şampiyonluğunu Kutlayan Taraftarlar Aydın'ı Coşturdu
Galatasaray'ın Süper Lig'de Konyaspor'u mağlup ederek 24. şampiyonluğunu ilan etmesi, Aydın'daki taraftarları sevince boğdu. Ellerinde bayraklar ve meşalelerle Atatürk Kent Meydanı'na yürüyen taraftarlar, takımlarının şampiyonluğunu doyasıya kutladı.
Galatasaray'ın 2023-2024 sezonunu şampiyonlukla tamamlaması Aydın'daki taraftarlarını coştururken, sarı-kırmızılılar Atatürk Kent Meydanı'nı doldurdu.
Süper Lig'de son hafta karşılaşmasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray 24'ncü şampiyonluğunu ilan etti. Müsabakanın bitiş düdüğü ile birlikte Aydın'da kent merkezinde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı. Ellerinde bayraklar ve meşalelerle kentin dört bir yanından tezahüratlar eşliğinde Atatürk Kent Meydanı'na yürüyen taraftarlar takımlarının tezahuratlar yapıp, marşlar söyleyip şampiyonluğunu doyasıya eğlenerek kutladı. - AYDIN