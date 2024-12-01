Galatasaray, Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında eski kaptanı Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'u konuk etti. 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar, karşılaşmada 2-1 öne geçmeyi başarsa da sahadan 2-2'lik skorla ayrılarak ligde 5 maç sonra puan kaybı yaşadı.

ARDA TURAN BU KEZ TEKNİK DİREKTÖR

Galatasaray altyapısından yetişen ve kulübün unutulmaz futbolcularından olan Arda Turan, RAMS Park'a rakip teknik direktör olarak çıktı. Sarı-kırmızılı kulüpte başlayan futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra ilk teknik direktörlük deneyimini Eyüpspor'da yaşayan Arda Turan, efsanesi olduğu takıma karşı saha kenarında 3 puan mücadelesi verdi. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, Arda Turan'ı tribüne çağırdı. Taraftarların atkı ve çiçek verdiği Arda Turan, kendisine yönelik sevgi gösterisine alkış ve el sallayarak karşılık verdi.

İLK RANDEVU

Elde ettiği 24 şampiyonlukla Süper Lig'in en başarılı takımı konumunda olan sarı-kırmızılılar ile Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ilk kez mücadele eden eflatun-sarılılar, ilk kez bir lig maçında karşılaştı. Eyüpspor, Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde mücadele ettiği 76. takım oldu.

TORREIRA'YA PLAKET

Galatasaray formasıyla 100 resmi maça çıkan Lucas Torreira'ya plaket verildi. Transfer olduğundan beri takımın değişmezlerinden olan Uruguaylı orta saha oyuncusu, hafta içindeki AZ Alkmaar maçıyla 100. kez bir resmi müsabakada sarı-kırmızılı formayı terletti. Torreira'ya bu başarısından dolayı maç öncesi başkan Dursun Özbek tarafından plaket ve arkasında "100" yazan forma takdim edildi.

DEPREMZEDE ÇOCUKLAR SEREMONİDE

Galatasaray Kulübü, müsabaka öncesindeki seremoniye Kahramanmaraş'tan gelen depremzede çocukları çıkardı. 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve sarı-kırmızılıların bu kentte yaptığı konteyner kentte kalan çocuklar, Galatasaray Kulübü tarafından İstanbul'a getirildi. Hafta sonunda İstanbul'da bir dizi etkinliğe katılan ve moral bulan çocuklar, Galatasaray- Eyüpspor karşılaşmasını da RAMS Park'ta izledi. Sarı-kırmızılı kulüp, depremzede çocukları futbolcularla maç öncesi seremonisine çıkartarak unutulmaz bir an yaşattı.

OSIMHEN'IN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

Dakikalar 12'yi gösterdiğinde Barış Alper, ceza alanının sağ çaprazına doğru koşan Osimhen'i topla buluşturdu. Topu kontrol eden Nijeryalı golcü, yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi ama bu gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

İLK GOL EYÜPSPOR'DAN

Karşılaşmada ilk gol 13. dakikada Eyüpspor'dan geldi. Thiam'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Halil Akbunar, Emre Akbaba'ya pasını gönderdi. Emre, kale önünde yaptığı vuruşta ağları havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ

Sarı-kırmızılı takım, 22. dakikada penaltı Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın peş peşe rakip ceza sahasında yerde kalmasının ardından penaltı bekledi. Hakem Oğuzhan Çakır, Osimhen başta olmak üzere Galatasaraylı futbolcuların uzun süre penaltı itirazında bulunduğu pozisyonda oyunu devam ettirdi. Oyun durduktan sonra VAR hakemi Erkan Engin de inceleme uyarısında bulunmadı. Tribünler de hakem Oğuzhan Çakır'a tepki gösterdi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI SAKATLANDI

Galatasaray'ın milli stoperi Abdülkerim Bardakcı, Eyüpspor maçının 37. dakikasında sakatlandı. Abdülkerim, önce kenara değişiklik işareti yaptı ve top taca çıkınca bileğini tutarak kendini yere bıraktı. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası sekerek kenara gelen deneyimli savunmacı, oyundan çıktıktan sonra da yedek kulübesine sağlık görevlilerinin yardımıyla ve sekerek gitti. Sahayı sedyeyle terk eden 30 yaşındaki futbolcunun yerine 39. dakika oyuna Berkan Kutlu dahil oldu.

GALATASARAY BERABERLİĞİ YAKALADI

Cimbom, ilk yarının son dakikalarında beraberliği yakaladı. Gabriel Sara'nın ceza sahası dışından çektiği şutu Berke Özer kornere çeldi. Kazanılan korner hızlı kullanan sarı-kırmızılılar yaşanan karambolde Barış Alper Yılmaz ile golü buldu ve durum 1-1'e geldi. Bu gol ilk yarının da skorunu belirledi.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

Galatasaray, ikinci yarının hemen başında 2-1 öne geçti. Sara'nın ortasında Osimhen'in sırtından seken top, Sallai'nin önüne düştü. Macar oyuncu, gelen topa sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Sallai, 47. dakikada attığı golle Galatasaray forması altında ilk gol sevincini yaşamış oldu.

AMPEM SKORU BELİRLEDİ

Eyüpspor, 71. dakikada beraberlik golünü buldu. Konuk takımdaTaşkın, gönderdiği uzun pasla ceza alanının sol çaprazına dopru koşu yapan Ampem'i topla buluşturdu. Ampem de yakın köşeye doğru yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi ve skoru 2-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Galatasaray'ın bu sonucun ardından Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Sarı kırmızlı takım, son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 16 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Galatasaray bu sonuçla puanını 35'e çıkardı. Eyüpspor ise puanını 23'e çıkardı. Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Sivasspor deplasmanına gidecek. Eyüpspr ise Samsunspor'u ağırlayacak.