Galatasaray, Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında ligde kalma mücadelesi veren Bodrum FK'yı konuk etti. Sarı-kırmızılılar, rakibini 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında son haftalara girilirken sürpriz bir puan kaybına izin vermedi.

GALATASARAY'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK'yi konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son Reeder Samsunspor mücadelesinin ilk 11'inde tek değişikliğe gitti. Okan Buruk, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda 2-0 kazandıkları Samsunspor maçında cezalı duruma düşen Rolland Sallai'den Bodrum FK karşısında yararlanamadı. Buruk, bu oyuncunun yerine Samsunspor maçında cezası nedeniyle süre alamayan Frankowski'yi oynattı.

GÜNAY ÖDÜL ALDI

TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Galatasaray-Bodrum FK karşılaşması öncesinde Fenerbahçe maçında top toplayıcı çocukla diyaloğu, gergin anlardaki birleştirici tavrı ve karşılaşma sonrası açıklamaları nedeniyle Günay Güvenç'e fair-play ödülü verdi.

RAMS PARK KAPALI GİŞE

Galatasaray taraftarı Sipay Bodrum FK ile yapılan maçın biletlerini tüketti. Süper Lig'de en yüksek taraftar ortalaması yakalayan takım olan sarı-kırmızılı ekip, Bodrum FK mücadelesini de dolu tribünler önünde oynadı. RAMS Park'taki müsabakayı yaklaşık 50 bin sarı-kırmızılı futbolsever tribünlerden izledi.

35 GÜN SONRA TARAFTARIYLA BULUŞTU

Galatasaray, 35 gün sonra iç sahada bir maça çıktı. İç sahada son maçını 14 Mart'ta sahasında Onvo Antalyaspor'a karşı yapan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası maçı için deplasmana gitti. Cimbom, Bodrum FK karşılaşmasıyla bir ayı aşkın sürenin ardından iç sahada taraftarıyla buluştu.

GALATASARAY PEŞ PEŞE GOLLERİ KAÇIRDI

Galatasaray, mücadeleye baskılı başladı ve hemen pozisyon buldu. 3. dakikada Lucas Torreira'nın ceza sahası girişinden vuruşunu kaleci Diogo Sousa kurtardı. Galatasaray, Torreira'nın ardından bir diğer orta sahası Mario Lemina ile pozisyona girdi. 7. dakikada Osimhen'in şık pasında rakip ceza sahasında topla buluşan Lemina'nın şutunu kaleci Sousa kornere çeldi. Galatasaray, 12. dakikada bir kez daha etkili oldu. Sara'nın kornerden ortasında Osimhen'in kafa vuruşu üstten dışarıya gitti.

SARA DİREĞE TAKILDI

Galatasaray'da Gabriel Sara, 18. dakikada direğe takıldı. Brezilyalı futbolcu, bu dakikada ceza sahası dışından şansını denedi. Sara'nın vuruşu önce savunmaya ardından direğe çarparak dışarıya gitti.

GALATASARAY'DA PENALTI İTİRAZI

Galatasaray, 23. dakikada penaltı itirazında bulundu. Bu dakikada ceza sahasına giren Barış Alper, Ajeti ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Galatasaraylı oyuncular, hakem Mehmet Türkmen'e penaltı itirazında bulundu. Hakem Türkmen, oyunun sürmesini istedi.

PERDEYİ TORREIRA AÇTI

Galatasaray, Lucas Torreira ile 29. dakikada Bodrum FK karşısında 1-0 öne geçti. Gabriel Sara'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Torreira, kafayla topu ağlara gönderdi. Uruguaylı yıldız futbolcu, böylece Süper Lig kariyerindeki ilk kafa golünü atmış oldu.

BARIŞ ALPER CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Galatasaray'a 31. dakikada kötü haber geldi. Atılan uzun topta hava topu mücadelesine çıkan Barış Alper, Herelle'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Sarı-kırmızılıların vazgeçilmezlerinden olan milli futbolcu, ligin 33. haftasında deplasmanda oynanacak Eyüpspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

GALATASARAY YİNE ETKİLİ OLDU

Galatasaray, 38. dakikada iki kez pozisyona girdi. Barış Alper'in vuruşu önce Sousa'ya çarpıp direkten geri geldi. Dönen topta Lucas Torreira'nın vuruşu üstten dışarıya gitti. Galatasaray'ın bu atağından hemen sonra ise sol kanattan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, geriden gelen Osimhen'i gördü. Osimhen'in vuruşunu savunma çizgiden çıkardı ve top dışarıya gitti.

GALATASARAY'IN PENALTISI VAR'DAN İPTAL

Karşılaşmanın 42. dakikasında Ahmet Arslan ile Gabriel Sara arasında yaşanan pozisyon sonrası hakem Mehmet Türkmen, penaltı noktasını gösterdi. Hakem Türkmen, daha sonra VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izlemeye gitti. Hakem Mehmet Türkmen, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararını iptal etti.

43 DAKİKADA 22 ŞUTLA REKOR KIRDILAR

Sarı-kırmızılılar, mücadelenin ilk yarısında rekor kırdı. 43 dakikasında rakip kaleye 22 şut gönderen Galatasaray, bu rakamla bu alanda Avrupa'nın 10 büyük liginde zirveye çıktı. İlk yarıyı 23 şutla tamamlayan Cimbom, 90 dakikayı ise 35 şutla bitirdi.

CİMBOM'UN BASKISI İKİNCİ YARIDA SÜRDÜ

Karşılaşmanın ikinci yarısında da Galatasaray baskısı devam etti. 63. dakikada gelişen Galatasaray atağında Lemina'nın rakip ceza sahasına ortasında topla buluşan Osimhen, üç rakibiyle mücadele ettikten sonra vuruşunu yaptı. Bodrum FK kalecisi Diogo Sousa, bu topu kurtardı. 67. dakikada ise sağ kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Yunus Akgün'ün vuruşunda Diogo Sousa yine gole izin vermedi.

SANCHEZ SKORU BELİRLEDİ

Maçın başından sonuna kadar her anlamda üstünlüğü elinde bulunduran taraf olan Galatasaray, 81. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Kullanılan köşe vuruşunda seken topu alan Yunus, sol çaprazdan içeriye girerek ortasını yaptı. Kale alanında bulunan Sanchez kafayla topu ağlara gönderdi ve skor 2-0'a geldi.

MORATA'NIN GOLÜ OFSAYT

Galatasaray, karşılaşmanın 87. dakikasında Mertens'in ortasına kafa vuruşunu yapan Morata'nın fileleri havalandırmasıyla skoru 3-0'a getirdi. Ancak İspanyol yıldızın bu golü, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan galip ayrılan taraf 2-0'lık skorla sarı-kırmızılılar oldu.

MAÇ FAZLASIYLA FARK 6

Bu sonucun ardından Galatasaray, 77 puana yükseldi ve takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 6'ya yükseltti. Bodrum FK, 34 puanda kaldı. Okan Buruk'un ekibi, bu galibiyetle ligde arka arkaya ikinci galibiyetini elde etti. Bodrum FK, ligde iki maç sonra mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, hafta arasında ise salı günü Türkiye Kupası yarı final maçında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bodrum FK, ligin gelecek haftasında sahasında Samsunspor ile karşılaşacak.

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