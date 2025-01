Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na katılma kararını aldı

Fenerbahçe'de 6 Ocak Pazartesi günü yapılan olağanüstü toplantının ardından Türkiye Kupası ile ilgili karar verildi. Sarı-lacivertlilerde gündeme ilişkin basın toplantısı düzenleyen başkan Ali Koç, kararı duyurdu.

FENERBAHÇE, TÜRKİYE KUPASINA KATILACAK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'na katılacağını açıkladı. Koç'un konuyla ilgili açıklaması şu şekilde;

"Göztepe maçında adamın gözüne baka baka neler yapıyor oyuncu, kart almıyor. Benim oyuncum kafa yiyor, sarı kart görüyor. Karşı oyuncu kırmızı kart yemiyor. Bu konuda önlem alınmayacaksa saha içinde yabancı hakemi düşünmeliyiz. Hazırlıklı olmalıyız. Adaleti sağladığımız zaman bir sürü olay zincirleme düzelecek Türk futbolunda. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada yıkıcı olmaktansa yapıcı olmayı tercih ediyoruz, bunla beraber bize gelen mesajlar, mailler, paylaşımlarda ve teknik direktörümüz, futbolcularımızın ısrarlı bir şekilde bize bu konuda telkinde bulunmalarından dolayı 2 Nisan'dan bu yana yaşananları dikkate alarak Türkiye Kupası'na katılma kararı veriyoruz. U19'la değil, hocamızın uygun göreceği kadroyla... İş tersine dönerse çekilme hakkımız vardır. Yarın çıkıp maçı oynayacağız. Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz."

YABANCI VAR HAKEMİ KARARI ETKİLİ OLDU

Fenerbahçe'nin bu kararında TFF'nin yabancı VAR hakemi kararı etkili oldu. Federasyon, gün içerisinde ligde 20. haftadan itibaren VAR'da yabancı hakemlerin olacağını resmi olarak açıklamamıştı. Bu gelişmenin ardından başkan Ali Koç da Türkiye Kupası'na katılma kararını açıkladı.

Başkan Koç, bunu "Hocayı dün çağırdık, böyle olursa böyle, şöyle olursa şöyle. Yabancı VAR kararı çıkmasa katılmayacaktık. Haftaya açıklayacağız deseler yine çıkmayacaktık. Daha bitmedi. Orada ayıklanması gereken adamlar var. Küçük küçük adımlar ama hepsi doğru istikamette. Daha düne kadar çaycı alınırken bile o sisteme göre alınıyordu, çaycı ya" sözleriyle duyurdu

SUPER KUPA'DA GALATASARAY MAÇINA U19 İLE ÇIKMIŞTI

2022-2023 sezonunun Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, aynı yılın Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile 7 Nisan 2024'te oynadığı Süper Kupa karşılaşmasına U19 takımıyla çıkmış, maçın ikinci dakikasında da sahadan çekilmişti. Maçın ilk dakikasında Mauro Icardi Galatasaray'ı öne geçiren golü atmış, ardından Fenerbahçe santra yapmamış ve hakem Volkan Bayarslan maçı tatil etmişti. Daha sonra sarı-kırmızılılar, hükmen 3-0 galip sayılarak kupanın sahibi olmuştu.

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARININ TAMAMI

Türk futbolunda ülke olarak yurt dışında başarıdan başarıya koştuğumuz yurt içinde adım adım adil rekabet ortamına koştuğumuz bir yıl olmasını temenni ederim.

Mümkün olduğu kadar kısa konuşacağım. Değinmek isteyeceğim içeriklere de sorularla tamamlarım. 2 saat içinde tamamlamayı hedefliyoruz.

Sosyal medya ve taraftar nezdinde geldiğimiz nokta, Türkiye Kupası ile ilgili kararımız, bu kararımıza nasıl geldiğimizi 2 Nisan'dan beri neler yaşandığını, bununla beraber hak hukuk adalet konularında bazı örnekler vererek adalet mülkün temeli midir değil midir sorusunu Türk futbolu için kendinize sormayı amaçlıyorum.

2018'de büyük beklentilerle ve büyük farkla seçildik. Hedefimiz çok yalındı. O yüzden de yüksek bir fark oldu seçimde. Fenerbahçe, kuraklık döneminden geçiyordu, 4 senedir şampiyon olamıyordu. 10-15 bin kişiye oynuyorduk tribünlerde. Bu kuraklığı bitirmek, tribünlerle barışmak, ekonomik açıdan düzelmek... En kısa zamanda mali bağımsızlığa kavuşmak, en azından dönüşü olmayan yola sokmak. Dünyanın en başarılı spor kulübü vizyonunu geliştirerek devam ettirmekti. 3 hedefimizin 2'sinde ciddi başarılar sağlasak da geride bıraktığımız sezonlar futbol açısından hedeflediğimiz gibi gelişmedi.

Amiral gemi futbol; başarıya ulaşmadıkça arzu, beklenti daha da arttı. Diğer iki alandaki ciddi başarıların yeterince karşılığı olmadı. Anlayışla karşılıyoruz. Bu anlamda camiamızı hayal kırıklığı yaşattık. Biz de çok üzüldük. Hep beraber hayal kırıklığı yaşadık, üzgünüz. Mutsuzuz doğal olarak.

GALATASARAY'A GÖNDERME

Fenerbahçe'nin adı konmayan büyüklüğü, güçlü ve bağımsız karakterinden gelmektedir. Bu karakterimize halel gelmemesi, her derdine kendi deva olan camiamızın dik başını eğmemek için gece gündüz çalıştık. Ezeli rakibimiz karaborsa bilet, yasa dışı bahisten gelen paralara tenezzül ederken, yüz küsür yıllık formaya illegal bahis sitesi ismi koyarken Fenerbahçe kasasına 1 haram lira sokmadık, gurur duyuyoruz.

Fenerbahçe'nin 9 branşının 8'inde uluslararası alanda en üst seviyede mücadele ediyor. Futbolda başarı olmayınca bu başarının gururunu yaşayamıyorsunuz doğal olarak.

TARAFTARIN TEPKİSİ

Bu sene oynadığımız bazı maçlarda, geçen sene o kadar gitmemize rağmen son maçta, bırakın resmi maçları bu sene her şey yolundayken Zenit ile oynadığımız özel maçta, hem de 2-1 öndeyken taraftarlarımızın tepkileri yükseldi tribünlerden. Bir yere kadar anlayışla bu serzenişleri karşılıyoruz. Takdir ediyoruz bir yere kadar. Taraftarlarımızın duyguları, beklentileri, inanmaları, destekleri Fenerbahçe'nin her daim saha içinde saha dışında yegane motivasyon kaynağı ve gücüdür. Ancak dengeler değişti. Şöyle bir sezonu, futbol maçı olarak düşünün. Takım devreye 2-1 mağlup girmiş, koskoca bir ikinci yarı var. İkinci yarıya takımı destekleyerek çıkmak mı akıl karı, yoksa protesto edip aşağı çekerek mi? Daha maçın bitmesine 45 dakika var. Sezonun bitmesine bir yarı ve 1 maç var. Kaç tane örneği var, 8-10 puandan gelip şampiyon olduğumuz. Ancak inanmak gerekir. Bu negatif ortamda başarı gelmez. Fenerbahçe taraftarı isterse önünde kimse duramaz.

Öyle bir hale geldik ki, bu sezon 17 maçta 7 gol 7 asistle 14 gol katkısı yapmış, hiç maç kaçırmayıp 83 maça çıkmış, 24 gol 27 asistle katkı yapmış Tadic'e tepki gösterecek ruh halindeyiz camia olarak. Bu kime faydalı hesaplamak lazım.

Samandıra'da futbolcularımız, niye bunu durduramıyorsunuz... Mesut Özil zamanında yaşamıştık. Bir oyuncuya dahi olsa tepki top almak istemiyorlar. Bunu dibine kadar hissediyorlar. Niye bunun önüne geçilmediğini bizlere soruyorlar. Bu durumun takımda yarattığı tahribatı düşünmesini istiyorum camiamızdan.

Bize istediğinizi söyleyin maç öncesi maç sonrası ancak tüm sporcularımıza o armayı taşıyan herkese destek olmalarını rica ediyorum camiamdan. Fenerbahçe için ortaya koydukları tepkileri, vicdanlarında tartarak vermeleri. Sezon sonuna kadar destek ve sabır. Verip vermemek taraftarın kararı. Taraftar hancı biz yolcu. Hancılar karar verecek. Kendi evlerinde nasıl bir ortam istiyorlar...

Mabedimiz dediğimiz Kadıköy'ü deplasmana mı çevireceğiz takımımıza, sonsuz destek mi vereceğiz?

Yönetim hakkımızı koruyamıyor diyen bir kitle var. Siz tribünde takımımızın hakkını ne kadar koruyorsunuz? Bazı tribünlerde hakemin hata bile diyemeyeceğemiz düdüklerine çökülürken, bizim tribünde ne kadar yek vücut reaksiyon verilebiliyor. Maç çeviren, kazandıran taraftar ruhunda olmadığımızın farkında mıyız?

Onca güç, onca kuvvetle dışarıdan yıkamadıkları Fenerbahçemiz'i içeriden yıkmak üzere olduklarını, buna çalıştıklarını farkında mısınız? Bugün bu başkana, yarın başka başkana yapılır. Gördük, bazı kulüplerde başkan değişikliğinin nelere mal olduğunu, gördük.

"BU ORTAMDA MÜMKÜN MÜ?"

Taraftarla hocamızın, takımımızın bağını kopartmaya çalışan çok aktif ve güçlü bir zihniyet var. 3 Temmuz'da camiamızın içinden geçen bazı sözde medya mensupları, bizi hedef haline getiren sözde Fenerbahçeli medya mensuplarının taraftar gruplarımıza yön verdiğini göremiyor musunuz? Kısacası, bu işi çözmemiz lazım. Bu kadar negatif ortamda hiçbir başarı gelmez. Biz inanmaya, çalışmaya, mücadele etmeye, savaşmaya devam edeceğiz. Hocamıza da takımımıza da inanıyoruz.

Bazen oynanan futboldan tatmin olmayabiliyorsunuz, biz de bazen olmuyoruz. Hepimizin istediği ısıran, basan, dominant futbol bu ortamda mümkün mü?

"SPORCULARIN TEK BEKLEDİĞİ DESTEK"

Sporcularımızın tek beklediği, samimi destek. Bizim için ne derseniz deyin hakkınızdır, karışmayız. Öyle algılar içinde yaşıyoruz ki, ben geldiğimden beri arkadaşlarımla 3. dönemim, hiçbir şekilde tribün mühendisliği yapmadık. Kombineleri iptal ettiriyormuşuz, algıya bakın. Bu sezon toplam 62 kombine iptal edilmiş, 49'u karaborsa, bunun için çok çalışan ekipler. Bu kişiler, bizim ekibimizle pazarlık yapan ekipler. Vefat, tayin, ikamet değişikliği, yer beğenmeme var. 4 tane iptal var. Biri, bir taraftar üzerine idrarını yapmış. Öbürü kavga çıkarmış. Üçüncüsü sahaya yabancı madde atan. Sonuncusu, yaygarayı koparan, Samandıra'yı basalım, kulübü basalım, futbolcuları dövelim diyen bir kişi. 1 kişi. O kadar yalanı, iftirayı satın almaya hazır bir camia içindeyiz ki bunlar prim yapıyor.

"TRABZONSPOR MAÇI BARDAĞI TAŞIRDI"

Geçen sezon 17 Mart günü, Trabzonspor ile oynadığımız maçta, hem maç sırasında hem maç sonrasındaki linç girişimi Fenerbahçe için bardağı taşırmıştır. 2 Nisan olağanüstü genel kurul süreci fitilini ateşledi. Alınan kararlar hepimizin malumudur. Üzülerek şahit oldum, camiamızın bir kısmı geçen gün yaptığımız kongrenin boşa gittiğini söyledi. Bu tarihten itibaren Türk futbolundaki değişimler, camiamızın o günkü duruşunun ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. Bugün içinde bulunduğumuz durum ilmek ilmek 90'ların sonunda başlamış, malum örgüt döneminde aleni bir şekilde yapılan bir futbol düzenidir.

"MÜCADELEYİ BİZ VERİYORUZ"

Bir günde, 3 tane adımla bu düzen değişmez. Bu herkesin sorunu. Bu ortamı mı reva görüyoruz Türk insanına. Ancak, mücadeleyi biz veriyoruz. İşler değişiyor. Başka hocalar konuşuyor, başka kulüpler topa giriyor.

"DEĞİŞİMİN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ"

Aynı tarihte Kulüpler Birliği Vakfı'nda mevcut TFF değişimi için imza toplandı. Sonra Süper Kupa maçı, biz oraya buradan aldığımız yetkiyle Türkiye Kupası'na katılıp katılmama opsiyonunu elimizde tutmak için U19 takımı ile maça çıktık. O aslında oradaki yaşanan, dünya basınında ses getiren bu hamlemiz aslında değişim fitilini ateşleyen hamlelerden biriydi."

DURSUN ÖZBEK'E OLAY SÖZLER

Tarihin en kirli federasyonu istifa etmeli diyen, imza vereceğim diyen de vermeyip maça 2 saat kala Urfa'da dönemin TFF başkanıyla buluşup Sayın Büyükekşi'nin başkanlığının devam etmesi için strateji kuran kimdi? Sayın Dursun Özbek.

"DURSUN ÖZBEK YALAN SÖYLÜYOR"

Kendisi öyle bir toplantı yapıyor ama olmayan bir toplantı üzerinden TFF Başkanı ile yalılarda gizli gizli toplantılar yapıyormuş gibi iftira atıyor. Yok efendim TV'ye katılalım demiş, ben katılmamışım falan... Külliyen yalan! Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor!

"TARİHİN EN TARAFLI BAŞKANI"

12 Nisan tarihinde TFF tarafından yabancı VAR hakemi kararı verildi. Eksikti çünkü her takıma verilmemişti. 18 Temmuz'da herkesin kazanacağı düşünen ve tarihin en taraflı başkanlarından biri olan Büyükekşi'nin federasyonu, organik, doğal, tepkilerle ve adı konmamış bir koalisyon tarafından Türk futbolundan uzaklaştırıldı. İnşallah bir daha gelmemek üzere.

"BENİ EN ÇOK HEYECANLANDIRAN KONU"

Yeni yönetimle beraber kurullar değişti. Birçok şaibeli hakem değişti, değiştirilmeye devam edilecek. Genç hakemler getirildi, şu an tam olarak istenen sonuç alınamıyor ama sebebi, VAR'daki mekanizmadır. TFF, MHK için yeni bir model önerdi. Tek tip sözleşme. Bu neden önemli, çok çok önemli. O sözleşme içinde maaş, imaj hakkı, sponsorluk vs. her şey var. Artık 12 milyona adam oynatıp SPK'ye 4.5 diyemeyeceksin. Devletin vergisini kaçıramayacaksın. TFF'nin harcama limitlerini aldatmayacaksın. Beni en çok heyecanlandıran konulardan biri tek tip sözleşmedir.

Bize göre muallak da olsa ikinci yarı yabancı VAR kullanılacağı söyleniyor. Fenerbahçe olarak memnuniyetle karşıladık. Muallak kısmı, bir süre dendiği için. Birkaç hafta mı, ikinci yarı mı? Yabancı VAR, tüm maçlarda uygulanmayacaksa desteklenmeyiz. En büyük fahiş hatalar Anadolu maçlarında oluyor. Siz geçen sene düşen 4 takım, Büyükekşi gitsin diye imza verenlerdi, tesadüf mü? Tüm maçlarda olmalı yabancı VAR.

Türk futbolunda yaşanan adaletsiz, rezilliklerle ilgili kamuoyu bilinci oluştu. Artık haksızlığa uğrayanlar isyankar açıklamalar ve itiraflarda bulunuyorlar.

"İNSANLAR ARTIK KONUŞUYOR"

Göztepe, Sergen Yalçın, Çağdaş Atan, bugün Şansal Bey'in yazısı, dün Mehmet Arslan'ın yazısı, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Galatasaray maçlarından sonraki açıklamaları. İnsanlar farkında, insanlar artık konuşuyor.

Bahis işiyle Fenerbahçe niye bir tek uğraşıyor, mafya, çete, illegal bir sektör. Bir Fenerbahçe'ye mi kaldı bunla uğraşmak? Biz bunları gündeme getirince operasyonlar başladı. Bugün gazetede gördüm, son 2 ayda kamuoyuna mal olmuş 40 ayrı insan illegal bahis reklamı yapıyor diye gözaltına alınmış.

TÜRK SPOR TARİHİNİN EN BÜYÜK YALANI

Adil rekabet ortamını engellemek için her şeyi yaparlar. Bugün Fotomaç'ta bir yazı var, biz yabancı hakem istemişiz de Fenerbahçe istememiş, bilmiyorum Galatasaray genel sekreteri bunu gerçekten söyledi mi? 'Benim kavgam Türk futbolu için herkese adaleti getirmektir' Dursun Bey'in sözleri. Türk spor tarihinin en büyük yalanı. Bugün Fotomaç'taki haber de aynı eşdeğerdedir.

SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI

"Sergen'i nasıl bilirsiniz, özü sözü bir, cesur, dürüst, kafasında tilki olmayan biridir. 'Hakemlerden en son şikayet edecek olan takım Galatasaray'dır.' diyor. Şu an bir görevi yok. Yarın bir gün Galatasaray'ın, milli takımın başına geçebilir. Militan seviyeli gazetecilerin ağzına ciklet olacak diye bir sürü insan uzak duruyor. Söylemiş. 'Hakemlere teşekkür etsinler. Göztepe'nin hakkı yendi.' diyor. Ancak daha enteresan bir şey var. 99 puanla kusursuz bitirdiğimiz bir sezon var. 'Geçen sene Antalyaspor ile Galatasaray'a 2-1 yenildik. Hakem 6-7 hafta sonra Antalya'ya geldi, maçı kazandık. Hakem Galatasaray maçını telafi ettik dedi, ayıp değil mi' diyor. Bu dünyada yer yerinden oynar, küçük çaplı deprem olur. Kim bunu soruşturacak? Bu savcılık. Bu şike! Hakem kimdi? Abdulkadir Bitigen. Kim Bitigen? Geçen sene zoom eğitiminde VAR'a çağrılan penaltı verilen, bana göre penaltı yoktu hafif dokunma var diyen, itiraf eden, VAR'daki adam 'Ruh halimi bilmiyorum, niye' diyen adam. Ne oldu, şampiyonluk gitti!"

"OLAĞANÜSTÜ BİR AÇIKLAMA"

"Gemi batıyor, siz seyrediyorsunuz! Çok şükür ki tüm takımlarına canına tak etti bu iş. Göztepe'nin açıklaması, olağanüstü bir açıklama."

"NİYE HEP GALATASARAY?"

"Sivas kızıyor ofsaytımsı, Rize, Göztepe... Niye hep kızılan maçların öznesi Galatasaray? Ben merak ediyorum. Olağan bir akışta hatalar, kötü niyetli değilse, eşit dağılır, artısı eksisi aşağı yukarı..."

"Yeni TFF başkanımız göreve gelir gelmez ne dedi, adil ve adaletli olacağız dedi, VAR'daki hakemin hata yapmasını kabul etmiyorum dedi. Sözleri bize umut vaad etti."

"FUTBOL BEKA SORUNUDUR"

"Futbol beka sorunudur. Hiç mi devlette otorite yok, bu gidişatı görüp müdahale etmeyecek, el koymayacak, hamle yapmayacak, araştırmayacak. Yok mu? Bu sarmaldan çıkmak için yol haritası bellidir. Bazılarının dediği gibi Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yoktur. Neye gerek vardır, niyet, cesaret, irade. Liyakat demiyorum, 3'ü olanda liyakat vardır. Bu federasyonda bu üçü olduğu için başarılı olmalarını istiyoruz. Dursun Özbek 'Biz size oy verdik, onlar vermedi' diyor, onu değil de bizi destekle diyor. Kime oy verdiğini de bilmiyoruz. Kaybeden başkan, Dursun Özbek'e dönüp 'Bizi sattın' dedi. Allah bizi o günlere düşürmesin inşallah."

"Bugün açıklanan VAR kararı, keşke geçen sezon olduğu gibi baştan devam etseydi. Koskoca yarım sezonu kaybetmezdik, federasyonumuz da bu kadar yıpranmazdı."

TÜRKİYE KUPASI KARARI

Divan Kurulu'nda 'Yapı tarafından operasyona uğruyorsunuz' dedim, TFF bazı gerçekleri gördü diye algılıyoruz bugünkü kararı. Bugün geldiğimiz noktada, başkanımız milli duygularla hakemlik müessesini düzeltmeye çalıştı, ileride de ne yapmak istediğini ifade etti. Biz de futbolu bilen elin yabancısına mahkum olmak istemiyoruz ama futbolu bilmeyen Türk hakemlerine de mahkum olmak istemiyoruz. Sayın Acun Ilıcalı'nın 'kusursuz cinayet' olarak tarif ettiği, VAR'ın müdahale edemediği kararlar. Özellikle sarı kartlarda bu geçerlidir. Lütfen ikinci yarıyı iyi izleyin. Sahada operasyon yapılmasına müsaade etmeyin. Önümüzdeki sezon yabancı hakem saha içinde düşünülsün.

Göztepe maçında adamın gözüne baka baka neler yapıyor oyuncu, kart almıyor. Benim oyuncum kafa yiyor, sarı kart görüyor. Karşı oyuncu kırmızı kart yemiyor. Bu konuda önlem alınmayacaksa saha içinde yabancı hakemi düşünmeliyiz. Hazırlıklı olmalıyız. Adaleti sağladığımız zaman bir sürü olay zincirleme düzelecek Türk futbolunda. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada yıkıcı olmaktansa yapıcı olmayı tercih ediyoruz, bunla beraber bize gelen mesajlar, mailler, paylaşımlarda ve teknik direktörümüz, futbolcularımızın ısrarlı bir şekilde bize bu konuda telkinde bulunmalarından dolayı 2 Nisan'dan bu yana yaşananları dikkate alarak Türkiye Kupası'na katılma kararı veriyoruz. U19'la değil, hocamızın uygun göreceği kadroyla... İş tersine dönerse çekilme hakkımız vardır. Yarın çıkıp maçı oynayacağız. Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz.

Bakın, camianın ruh halini anlattım. İş öyle bir sirayet etmiş ki, bugün camiamızın Sergen Yalçın'ın sözlerini konuşmalı. Göztepe maçında Göztepe'ye yapılan haksızlıkları konuşmalıyız. Camiamıza söylüyorum bunu. Bir istikamette bir şeyler oluyor. Düğmeye basınca olmuyor ki! MHK üyesi tokatlama, bir başka MHK üyesinin bahis oynamasıyla ilgili bir bilgim yok. Bu çok ciddi bir iddia. MHK üyesi bahis oynuyorsa... Vay halimize!

Hocamız dün geldi, bize bir sunum yaptı, yönetim kurulu üyelerine. Normalde 2-3 yöneticiyle muhatap, hepimizin kendi alanlarında sorumlulukları var. Taraftarımızı anlıyorum. Taraftarımızın serzenişlerini hocamıza aktardım. Hocamızın da kendine ait bir felsefesi var. Aykut Kocaman'a çok defansif oynatıyor deniyordu, en çok golü atan takım oluyorduk. İlk yarıda maçı koparma, rakibe göz açtırmama noktasında taraftarımızın beklediği noktaya gelemedik ama istikrar yakalamalıyız. Biz olalım olmayalım, bu hoca ikinci sene devam etmeli. Yaptığımız bir hata da iletişim konusunda. Biz yan yollara sapmayı bilmiyoruz.

TRANSFER AÇIKLAMASI

2 stoper, 1 sol bek olmazsa olmaz ihtiyacımız var. Ondan sonra kafamızda başka noktalar var. O da elimizdeki oyuncuların çıkmasıyla paralel. 6-7 senedir gördünüz ki, onu alacağız, bunu yapacağız demedik. Yapsak bedeli var mı? Bizle anılan 10 oyuncunun 7-8'iyle alakamız yok. Biz hocamıza inanıyoruz, fark artsa da inanıyoruz. Devre arasında eksiklerimizi tamamlayacağız.

Bazı transferlerimiz maliyetli gelebilir size. Bize bu cesareti veren de burada gördüğünüz yönetim kurulu. Finansal açıdan güçlü bir yönetim kurduk. Gelirimize sapma olursa karşılayacağız taahhüdü verdiler.

"BARIŞ ALPER'İN POZİSYONUNUN REZİLLİĞİ"

Sivas maçındaki hakem hatasıyla ilgili, biz hiç sesimizi çıkarmadık, taraftarımız bize kızdı. Biz niyet sorgulamadık, sesimizi çıkarmadık, hataydı, pahalıya mal oldu. Niyet adilse, insan hataları da eşit dağılır. Çözüm mü? Hayır kesinlikle değil. Sarı kartların şu an esprisi yok ama mart geldiği zaman birikiyor bunlar. Bir takım, 3 senedir kendi sahasında kırmızı kart yemez mi? Şimdi ne oluyor biliyor musunuz, ona karşı oynayan takımlar, bize geldiği zaman sert oynuyorlar, burada kart görmek zor, orada çat çat çat... Çok temkinli oynuyorlar, çünkü sertliğe müsaade ediyorlar. Rakip temkinli, Galatasaraylı oyuncular rahat çünkü kolay kart görmüyorlar."

Neydi o Barış Alper pozisyonunun rezilliği! Bu TFF ne dedi? Çok talihsiz bir hareket oldu, kart verilmedi. VAR'dan çağrıldı, yine verilmedi. Benim de içim acıdı. Szymanski'ye yeni oldu, Osayi'ye yeni oldu. Biz hayatımızda görmediğimiz bir şey gördük, TFF Başkanı, MHK Başkanı TV'lere bağlanıp açıklama yaptılar. MHK Başkanı 'Hiç olmayan bir prosedür uygulayacağız' dedi. Yine onlara özel muamele. Büyükekşi ya da MHK başkanı, daha hafta bitmeden Galatasaray maçı hakemini hedef aldı."

TÜRKİYE KUPASI YANITI

Türkiye Kupası kararını futbolcular biliyor muydu?

Bizim arkadaşlar çalışmıyor muydu Samandıra'da. Bu kararı 3 hafta önce vermekle şimdi vermek arasında ne değişir! Futbolcularımızın haberi şu andan itibaren oldu.

Hocayı dün çağırdık, böyle olursa böyle, şöyle olursa şöyle. Yabancı VAR kararı çıkmasa katılmayacaktık. Haftaya açıklayacağız deseler yine çıkmayacaktık. Daha bitmedi. Orada ayıklanması gereken adamlar var. Küçük küçük adımlar ama hepsi doğru istikamette. Daha düne kadar çaycı alınırken bile o sisteme göre alınıyordu, çaycı ya!

Kulüpler Birliği olarak gittik. Yeni ulaşmak istedikleri formatı anlattılar bize TFF'de. Orada istisnasız tüm kulüpler yabancı VAR istedi, tüm maçlarda olacak tüm haftalarda olacak. Bu ciddi bir uyanış. Siyasete endeksli bir başkansan, Ankara böyle istiyor diye kulüpler üstünden hakimiyet kuruluyor, Ankara'nın haberi yok. Bir önceki başkan olsa, 'Aman istenmiyor' denecek. Büyükekşi gitsin diye imza veren kulüpler hala ne zulüm çekiyor. Hala bitmedi."

BUNUN ALTINDA MESAJ VAR

"Ne dedi hoca 'Bu sizin liginiz, ben bugün varım yarın yokum' dedi ya. Bunun altında çok ciddi mesaj var. Bizim şampiyonluk şansımız var. Zorlaştırdık mı, zorlaştı evet. 1-2 maç 10-12'ye de çıkabilir. Biz havlu atmadık. Sonuna kadar savaşacağız. Şampiyonluğa inanıyoruz. Yeter ki şu 10 senedir en tepede 1 puan farkla yer alıp şampiyon olamamış takım için bu zihniyet farklı yöntemler bulmasın. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz."

"ÖMRÜMÜZ YETERSE HOCAYLA DEVAM EDECEĞİZ"

Biraz evvel devlet otoritesinden bahsettim; karaborsa ve bahis olayları. Şampiyon olamazsan dedin, biz inandığımız yolda devam edeceğiz. Hoca nezdinde, ömrümüz yeterse hocayla devam edeceğiz. Ben olduğum müddetçe hoca burada diyen başkanın ömrü çok olmamıştır. Bu istikrar konusu çok önemli. Getirdiğimiz adamın kaliteleri var. Bizim ülke kimleri çerçöp yaptı, dünyada hala çok iyi olan hocalar. Nurlar içinde olsun Aragones'e neler yaptık.

"CEVABI VERMEK ZORUNDALAR"

Bir takım çıktı, 85 milyonun gözünün içine soktu, şanlı formasına bu ismi koydu. Bizim bir toplantı oldu, TFF başkanı ve 4 başkanla. 'Siz google'a bakmadınız mı, bize de geldi bunlar' diye sordum. 'Vallahi, para Ohio, Endonezya, Malezya'dan parça parça gelince vazgeçtik' dedi. Devlet bu cevabı bize vermek zorunda. Bir tarafta yasadışı bahis reklamı yapanlara nelere yapıyorsun, 85 milyonun gözünün içine bakarak biri parayı aldık, diğeri almadık, bir diğeri yarısını aldık geri verdik diyor. Aldın mı, aldıysan harcama limitlerine girdin mi? Bize 'sizi niye ilgilendiriyor?' diyorlar. Harcama limiti boyutu var, vergisi var...

Bir yere gittik, 'Alışın. Burası Amerika değil, ülke ekonomisi kayıt dışı ile dönüyor' dediler. Ne demek bu ya! İlk önce 'sizi ne ilgilendirir' diyorlar, düşünebiliyor musunuz!

Bize müfettişler geldi, onlara dedik ki 'tüm satışlarımıza girin, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ı araştırın' dedik. Bunun dibine inmek çok kolay.

Bahis soruşturması kapatıldı. Spor Toto, bir üst mahkemeye başvurdu. Ben o şirket olsam, parayla satın alamayacağın reklam yaptım. Yaratılan tartışma, şu basın toplantısı da dahil. Hiç kimse bir şey yapmıyor. Bu nasıl bir dokunulmazlık. Kim, nasıl, niye! Fenerbahçe taraftarı bunu sorgulayın.

KARABORSA BİLET

Karaborsa işi... İddianameyi okuyan var mı? Orada çalışan bir hanımefendinin ifadeleri var, her şeyi detayına kadar anlatıyor. Türk futbolu bitmiş, çalışıyor. Hala normal şeyler yazıyorsunuz! 56 milyon... Durup dururken çıkan rakam değil. Kendi kongre üyeleri ifade etti. Soruşturmaya geldiler, biz açtık tüm belgeleri, 'Passolig'e girin, her şey var 'dedik. 3 müfettişin eli ayağı çektirildi. SOnra soruşturma kapatıldı. Kim izin veriyor tüm bunlara. Sistem niye oraya ayrı başkalarına ayrı çalışıyor.

"HAKSIZ REKABET EDİYORUZ"

Saha içi ve saha dışı haksız rekabet diyoruz. Saha dışının en önemli örnekleri burada. Bir de eksik kontratlar var. SPK'ya söylenen ayrı, yöneticinin söylediği ayrı, imaj hakları deniyor. Bunların vergileri verildi mi? 4.5 diyorsun 10 ödüyorsun, bunların vergisi veriliyor mu? Ben sormak zorundayım. Harcama limitine 7.5 başka şey, 15 başka şey. Başka kulüpler niye sorgulamıyor anlamıyorum, hepimizin rekabetini etkiliyor. Baş müfettiş çektirildi, kimse gerçeğine inmek istemiyor. Oh ne güzel bir hayat bu ya. Her şeyi yap, yanına kalsın. Sen söz konusu olunca devlet, yargı, kurum, bürokrasi hiçbiri harekete geçmesin. Geçenlere de 'inin aşağı' densin. Olur mu böyle dünya! Haksız rekabet sadece saha içi, hakemler, VAR mı zannediyorsunuz!

ABDULKADİR BİTİGEN

Ali Koç: "Sadece kendisi değil, bir sürüsüyle ilgili şüphemiz var. Hele akraba olanlarla çok şüphemiz var. Çok başvuru yapıyoruz. Ben kaç defa bahisle ilgili ifade verdim, benim bahisle ne işim olur. Biz üstüne gidiyoruz. Sistem olağan çalışsa hepsi ayıklanacak, dibine inilecek. Hakem çıktı 'Ben Fenerbahçe maçında bayrak kaldırdım diye maç vermiyorlar, istifa ettim' dedi, Etik Kurulu çağırmadı. Öbürünün karısı bir şey söylüyor, öbürü başka bir şey. Niyet, cesaret, irade varsa her şey çözülür. Bir şey yapıp kimse sana dokunmazsa özgüven oluyor, daha az dikkat ediyorsun. Fenerbahçe'ye açılan savaş, 3 Temmuz'dan farklı değil. Biz hala 3 Temmuz'dan ötürü belimizi doğrultamadık. Fenerbahçe bugün ikinciliğe mahkum edilmesi o zihniyetin devamı değil mi! Hangi sektöre yoğunlaştı bu örgüt, bir tanesi futbol. Geçen sezon başkanla ilgili tartışmalar ortada. Bunların yanınında yakınında geçmemiş insanların futbolda olması lazım. Ama yok, yok! Cam tavan, bu da bir cam tavan!

YAPI SÖZLERİ

Fuat Avni kaç kişiydi? Çoktu değil mi? 'Yapı' canlı organizma, devamlı ekleniyor, güçleniyor. Hafife almayın. 'Yapı'da şu yapı, bu yapı, beyefendi değil denecek bir şey değil. Canlı bir mekanizma 'yapı', yaşıyor.

Biz muvaffak olursak, bak futbol demiyorum, Türkiye'ye çok büyük fayda sağlamış oluruz.

"SOSYAL MEDYAYA GÖRE HAREKET EDİYOR"

TRT, Avrupa, UEFA maçlarını yayınlıyor. UEFA maçlarında ne oluyor? Yazın playofflar oluyor, yazın grup aşamasına geçiyoruz, grup aşamasında herkesin stadyumda kullandığı led panolar belli. Playoff aşamasında herkes istediğini kullanıyor. 'Bizim yargımız, sosyal medyayla hareket ediyor' hissine kapılıyor musunuz? Acun Bey'e soruşturma açıldı, Exxen'deki maçlarda panolar bilmemneymiş, illegal bahse çekiyorlar. Yeni duydum, Sadettin Bey de aynı muameleye maruz kalıyor. Söz konusu takım ve TRT'ye niye buna muhattap olmuyor? TRT'nin yayınladığı tüm playoff maçlarında bu tip siteler var. Kimse sordu mu bunu? Ben de bilmek istiyorum. Teknoloji mi bunun çözümü, buzlama vs. Hakikaten bilmiyorum. Bu maçları yayınlayan kanallar bunla muhatap oluyorlar, bir kısmına dokunuluyor bir kısmına dokunulmuyor. Bazı insanlar göz altını alınıyor, bazı takımlar formalarına alıyor bir şey olmuyor.

TEK TİP SÖZLEŞME

Tek tip sözleşmeye Kulüpler Birliği'nden itiraz eden kimse olmadı. Karşı çıkmak artniyet olur. İngiltere'de prim sistemini de kontrata koyuyorsun. Maç çok önemli ekstra prim falan yok orada.

"10 SENEYİ HAKEMLERE BAĞLIYORUM"

8 puan farkı hakemlere mi bağlıyor diye sordunuz, hayır. Ben son 10 senede yaşadıklarımı ne hakemlere bağlıyorum... Tabii bizim hatalarımız, eksiklerimiz var. Hatası eksiği var diye şampiyon olamayan tek kulüp biz oluyoruz. Tabii ki bazı maçlarda puan kaybetmemeliydik. Her maçı kazandığın bir lig de yok. 102-99 puanla bir lig tarihte yok. 65 puanla şampiyon olunan seneler var. Hatalarımızı da söyledim. Hoca da 'Biraz daha iyi bilseydim ligi, şunu değil bunu transfer ederdim' dedi dün. Ben iyi oynamamış olabilirim o gün, hakkımın yenmesi niye. Eyüp maçında daha iyi oynayabilirdik. Şampiyonluk, kötü oynanan maçlarda alınan 3 puanlardan geçiyor. 3-0, 4-0 maçı koparman lazım ilk yarıda. Hatay eksik, sıkıntıda. İstatistiklere bakıyorsun, sezonun en iyi maçı. İstatistiği değil gördüğüme bakıyorum ben de, taraftarın sıkıntısı biraz oradan. 2 tane örnek verdi Acun Bey, ben kızdım az söyledin dedim, lehime aleyhime tüm sezona bakınca başka bir tablo çıkıyor. Daha iyi top oynayın, hakemi de yenin diyorlar, ben niye hakemi yenmeye mecburum. O da hakemi yensin o zaman.

"NE GÜNAH İŞLEDİM? FENERBAHÇELİLER BÖLÜNDÜ"

Benim anladığım taraftarlık bu değil. Biz taraftar mühendisliği yapmıyoruz, bedava bilet vermiyoruz. Takıma, bize, futbolculara küfretmek taraftarlık demokratik hak, onlara tepki verenler paralı asker. Fenerbahçeliler bölündü, karpuz gibi ortadan. Ne günah işlediğimi soruyorum da bulamıyorum.

"EN ÖNEMLİ KONU YABANCI LİSAN"

Hakemlerimizin uluslararası alanlarda görev yapmalarını engelleyen en önemli nokta yabancı lisan. Bu sınavı geçemeyen ve kokart takan hakemler var. Büyük bir yalan var, her maçta 10-15 dakika uzatma oynanıyor, o uzatmaları ekleyince top şu kadar oyunda falan deniyor, Avrupa'da 3-4 dakika ekleniyor maça, ekstraları ekleyince onların dibine geliyor. Burada oyun oynanmıyor, duruyor oyun.

MHK BAŞKANI FERHAT GÜNDOĞDU

MHK Başkanı Gündoğdu'ya inanıyor musunuz? MHK de yabancılaştırılmalı mı9? Hakemler beceriksiz ve kötü niyetli mi yoksa dışarıdan mı yönlendiriliyorlar?

MHK'den son derece rahatsızız. Trabzonspor kadar, Ertuğrul Başkan kadar rahatsız olmayabiliriz. Onlarda da, bizde de ağır hatalar yapılıyor. Rakibimiz çok büyük avantaj sağlıyor. Sonuç, arzu edilenden uzakta. MHK'ye güveniyor musunuz? MHK 7 kişilik bir kurul. Ağır toplar var. Hiç ama hiç ama hiç güvenmediğimiz isimler var. Ne hikmetse, o değişiyor bu değişiyor o adam hep orada. Neden, nasıl, niçin oluyor? İş adamları var, yukarıya Ankara'ya yakın. O ona tavsiye ediyor, o ona tavsiye ediyor. Yine aynı adam. MHK Danışma Kurulu'nda 1-2 yabancı olsun mu diye Kulüpler Birliği'ne soracağım. Danışma Kurulu'na isim tespiti için profesyonel destek almalıyız. Bu fırsatı kaçırmamalıyız.

Beceriksizlik, kötü niyet, dışarıdan talimat... Son 10 seneye bakınca hakemlerde hepsi var. Birinde üçü birden olabilir, birinde sadece biri olabilir ama var. Genç arkadaşlardan iyi niyetli olup hata yapanlar var.

ZARF NASIL ORTAYA ÇITKI?"

Serdar Tatlı'nın bıraktığı zarf. Nasıl ortaya çıktı? Bizim ısrarımızla ortaya çıktı. Kulüplere sordum, hiç biriniz merak etmiyor musunuz? O diyor öbürüne verdim, beriki kaybettim, öbürkü kutuda bıraktım falan diyor. İçeriğini hala bilmiyoruz. '1 dakika bile burada kalmasın' denen insanlar kimdir. Niyet, irade, cesaret varsa hepsi ortaya çıkar.

YASA DIŞI BAHİS: İHBAR ETTİK

"Yasadışı bahis... Rakibimiz sırtında çıktı. Biz ihbar ettik. Spor Toto Teşkilatı'na suç duyurusunda bulunuldu. Rakip takımın başkanı, yöneticilerinin çelişkili ifadelerine rağmen 20 günde detaylı araştırmalar yapılmadan ışık hızıyla takipsizlikle kapatıldı.

"BİRLİKTE SAVAŞMALIYIZ"

İsim vermeyeceğim. Birkaç tecrübeli oyuncumuz 'Biz kendi stadımızdaki bu negatif ortamda nasıl başarı sağlayabiliriz?'' diye soruyor. Hep beraber savaşmalıyız."