Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası dev maça sahne oldu. Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Papara Park'taki nefes kesen dev müsabakayı 3-2 sarı-lacivertliler kazandı.

TRABZONSPOR'UN GOLÜ İPTAL OLDU

Maçın büyük bölümünde daha etkili olan ve birçok gol pozisyonuna giren Trabzonspor'daOkay Yokuşlu, 37. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde kafa vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi fakat hakem Oğuzhan Çakır, Okay'ın kafa vuruşundan önce Mert Müldür'e faul yaptığını belirterek golü iptal etti. Trabzonsporlu futbolcular gol için itirazda bulunsa da hakem oyunu serbest vuruşla devam ettirdi.

TRABZONSPOR'DAN DEVRE ARASI SERT TEPKİ

Trabzonspor, 1-0 geride kapattığı Fenerbahçe maçının devre arasında Okay Yokuşlu'nun attığı golün iptal edilmesine tepki gösterdi. Bordo-mavililerden yapılan paylaşımda, "Beceriksiz, amatör, iş bilmez bir hakemin tertemiz golümüzü iptal etmesiyle ilk yarıyı 1-0 geride tamamladık" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Karadeniz ekibi, iptal olan golün videosunu da paylaşarak "Bravo" notunu düştü.

5 DAKİKA SONRA FENERBAHÇE ATI

Fenerbahçe, tartışmalara neden olan bu pozisyondan 5 dakika sonra öne geçti. Trabzonspor'da Edin Visca, kendi yarı alanının sağında Mert Müldür'e kaptırdığı top sonrası Fenerbahçe kontra atağa çıktı. Mert, sol kanattaki En Nesyri'ye pasını verdi. En Nesyri'nin ceza sahasına yerden açtığı ortada Fred, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Sarı-lacivertliler, bu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

TRABZONSPOR PENALTIDAN YAKALADI

Maçın 52. dakikasında Okay Yokuşlu ile Alexander Djiku arasındaki pozisyon sonrası Trabzonspor penaltı kazandı. Köşe vuruşunda Okay Yokuşlu'nun ceza alanı içinde çektiği şuta müdahale etmek isteyen Djiku, rakibini düşürdü.Pozisyonun ardından oyuna sağlık ekipleri dahil oldu ve iki oyuncuya da tedavi yapıldı. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Oğuzhan Çakır, Trabzonspor lehine penaltı noktasını gösterdi. 59. dakikada topun başına geçen Simon Banza durumu 1-1'e getirdi.

DJIKU SAKATLANDI

Alexander Djiku, karşılaşmanın 55. dakikasında Okay Yokuşlu'ya yaptığı penaltıda sakatlandı. Djiku bu sakatlığının ardından sekerek oyundan çıkmak zorunda kaldı. Deneyimli stoper, maçın 57. dakikasında yerini Rodrigo Becao'ya bıraktı.

FIRTINA BİR PENALTIYLA DAHA ÖNE GEÇTİ

Maçın 60. dakikasında ceza alanında topla buluşan Simon Banza, Çağlar Söyüncü ile girdiği mücadelede yerde kaldı ve penaltı bekledi. VAR hakemi Atilla Karaoğlan'ın 64. dakikada Oğuzhan Çakır'ı pozisyonu izlemeye davet etti ve pozisyonu inceleyen Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Simon Banza 67. dakikada durumu 2-1'e getirdi.

DZEKO SKORU EŞİTLEDİ

Fenerbahçe, 75. dakikada beraberliği yakaladı. Kostic'in sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada Trabzonspor savunmasında Denswil topu karşıladı fakat ceza sahasına düşen top İrfan Can'ın önünde kaldı. İrfan Can, yaşanan karambolde 6 pasın soluna pasını verdi. Arka direkte bulunan Dzeko, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skor 2-2'ye geldi.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının 83. dakikasında penaltı bekledi. Köşe vuruşlu sırasında topun Çağlar'dan önce Simon Banza'nın eline çarptığı itirazında bulunan Fenerbahçeliler, yoğun penaltı itirazında bulundu. Hakem Oğuzhan Çakır, VAR hakemi Atilla Karaoğlan'ın 1 dakikalık incelemesinin ardından oyunun devam etmesini istedi. Jose Mourinho, bu karar sonrası kenarda çok sinirlendi.

AMRABAT SON SANİYEDE GALİBİYETİ GETİRDİ

Maçın 90+12. dakikasında Fenerbahçe, Sofyan Amrabat ile 3-2 öne geçti. Kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 3-2 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.

FENERBAHÇE ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 23'e yükseltirken, Trabzonspor 12 puanda kalmış oldu. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkı 5'e inmiş oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe evinde Sivassspor ile karşılaşırken, Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

SÜPER LİG PUAN DURUMU