Fenerbahçe'nin Midtjylland Maçı İçin Kamp Kadrosu Açıklandı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Danimarka ekibi Midtjylland ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın TSİ 23.00'de Danimarka takımı Midtjylland'a konuk olacak. Bu mücadelenin hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerde kamp kadrosu da belli oldu. Sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Dominik Livakovic, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve Mert Müldür kafilede yer almadı.

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun, AZ Alkmaar maçı için belirlediği kadroda şu isimler bulunuyor:

"İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, Şükür Toğrak, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Zeki Dursun, Yiğit Emir Ekiz, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun" - İSTANBUL