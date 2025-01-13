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Fenerbahçe, Konyaspor'u deplasmanda 3-2 yendi

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Öte yandan 25. saniyede geriye düşen sarı-lacivertliler, Süper Lig tarihindeki en erken golü yemiş oldu.

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, maçında başında geriye düşmesine rağmen rakibini 3-2 yenmeyi başardı.

LIVAKOVIC VE OĞUZ GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'de sakatlıklarınedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Dominik Livakovic ile Oğuz Aydın, Konyaspor karşısında sahalara döndü. Ligde 15 Aralık'ta oynanan RAMS Başakşehir maçında sakatlanan iki isim de yaklaşık 1 ay sonra takıma katıldı. Mourinho hem Livakovic hem de Oğuz'a ilk 11'de şans tanıdı.

Fenerbahçe, Konyaspor'u deplasmanda 3-2 yendi

AHMET ÇALIK UNUTULMADI

Konyasporlu taraftarlar, 2022 yılında trafik kazasında vefat eden milli futbolcuları Ahmet Çalık'ı yaptıkları koreografiyle andı. Kale arkasında yapılan dev koreografide Sezen Aksu'nun "Doymadım doyamadım" şarkısı eşliğinde Ahmet Çalık'ın fotoğrafı açıldı.

Konyasporlu futbolcular da seremoniye "Seni Unutmayacağız Ahmet Çalık 1994-∞" pankartıyla çıktı. Fenerbahçeli taraftarlar da "Bir gün gitsen bile hatıran yeter" şarkısını söyledi ve "Ahmet ölmedi kalbimizde yaşıyor" tezahüratı yaptı. Bu tezahürat Konyaspor tribünlerinden de alkış aldı.

Fenerbahçe, Konyaspor'u deplasmanda 3-2 yendi

KONYASPOR 25. SANİYEDE ÖNE GEÇTİ

Maçın ilk dakikasında Konyaspor 1-0 öne geçti. 25. saniyede Kramer'in pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Pedrinho, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Pedrinho'nun golü, bu sezonki en erken ikinci gol oldu. (En erken golü Beşiktaş'a karşı Antalyaspor forması giyen Samudio maçın 24. saniyesinde atmıştı)

Fenerbahçe, Konyaspor'u deplasmanda 3-2 yendi

FENERBAHÇE'NİN TARİHTE YEDİĞİ EN ERKEN GOL

Bu gol, Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihinde yediği en erken gol oldu. Tarihi gol, aynı zamanda bu sezonun en erken atılan ikinci golü olarak da kayıtlara geçti. Sezonun en erken golünü Çaykur Rizesporlu futbolcu Samudio, 24. saniyede Beşiktaş'a atmıştı.

Fenerbahçe, Konyaspor'u deplasmanda 3-2 yendi

MER MÜLDÜR BERABERLİĞİ GETİRDİ

Maçın 14. dakikasında Fenerbahçe skoru 1-1'e getirdi. Dusan Tadic'in kullandığı köşe vuruşunda kafayı vuran Mert Müldür, duruma eşitlik getirdi. Süper Lig kariyerindeki 2. gole ulaşan Mert Müldür, geçtiğimiz sezonki tek golünü de Konyaspor'a atmıştı.

Fenerbahçe, Konyaspor'u deplasmanda 3-2 yendi

ÇAĞLAR'LA KORNERDEN BİR GOL DAHA

Maçın 25. dakikasında Fenerbahçe 2-1 öne geçti. Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Çağlar Söyüncü, takımını 2-1 öne geçirdi.

Fenerbahçe, Konyaspor'u deplasmanda 3-2 yendi

KRAMER SKORU EŞİTLEDİ

Maçın 44. dakikasında Konyaspor skora yeniden eşitlik getirdi. Guilherme'nin sağ kanattan yaptığı ortaya kafayı vuran Kramer, durumu 2-2'ye getirdi. Bu gol, ilk yarının da skorunu belirledi.

Fenerbahçe, Konyaspor'u deplasmanda 3-2 yendi

DZEKO'NUN POZİSYONU TARTIŞMA YARATTTI

Karşılaşmanın 54. dakikasında En-Nesyri'nin ceza sahasına çevirdiği topa şut vurmak isteyen Dzeko, Uğurcan'ın ara girişiyle rakibinin baldırına bastı. Bu pozisyonun ardından herhangi bir faul kararı çıkmaması ve Boşnak golcüye kart verilmemesi tepkilere neden oldu.

Fenerbahçe, Konyaspor'u deplasmanda 3-2 yendiGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

DUSAN TADIC'TEN SOLO GOL

Maçın 61. dakikasında Fenerbahçe yeniden öne geçti. Kaleci Slowik'in kısa pasında araya giren Tadic, sağ çaprazda rakibinden sıyrıldı ve düzgün bir vuruşla takımını 3-2 öne geçirdi.

Fenerbahçe, Konyaspor'u deplasmanda 3-2 yendi

KONYASPOR PENALTI BEKLEDİ

Mücadelenin 68. dakikasındaKonyaspor penaltı bekledi.Fenerbahçe ceza sahasında Konyasporlu Louka Prip ve Fenerbahçeli Filip Kostic'in topa yükseldiği pozisyonda Prip yerde kaldı. Konyasporlu futbolcular bu pozisyon sonrası penaltı bekledi. Hakem Direnç Tonusluoğlu oyunun devam etmesini istedi. Maçın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Fenerbahçe, Konyaspor'u deplasmanda 3-2 yendiGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

PUAN FARKI 8

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ligdeki puanını 42'ye yükseltirken, Konyaspor 20 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşırken, Konyaspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Puan Durumu:

1- Galatasaray (50)

2- Fenerbahçe (42)

14- Konyaspor (20)

Fenerbahçe, Konyaspor'u deplasmanda 3-2 yendi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıFurkan inci:

şampiyon olmasanda olur fenerim şerefle aldıgın 3 puanlar bize yeter

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Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Buna sevinecek kadar Allah kimseyi düşürmesin, haksız 2 nci gol, Konya nin verilmeyen penaltısı ve daha niceleri, yapı varmış guzel tiyatro

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Haber YorumlarıMGk:

İrfan Canın suratına temas etti diye bu hakem penaltı vermişti bugün konyalı oyuncuya atılan okkalı dirseğe devam dedi YAPI on numara yapı

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Haber YorumlarıMGk:

Siz hiç Fener maçında panterleşen kaleci gördünüz mü....????

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Haber YorumlarıYasar Unal:

Birileri Allah'ın adını vererek " Vallahi" FB'yi yeneceğiz demişti. Şimdi düşünsünler verecekleri hesabı.

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Haber YorumlarıMGk:

Maçın topçusu Merih bence seneye banko Fener de

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Haber YorumlarıMurat Ustabasi:

REZILLLLL BERRBAT BIR OYUN

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

DÜN NE DEMİŞTİM BAKALIM TFF NİN HAKEMLERİ YARIN KONYASPOR UN BAŞINA NE ÇORAPLAR ÖRECEK DİYE. İŞTE YİNE DEDİĞİM ÇIKTI. ŞİMDİ SİZ DİCEKSİNİZ Kİ NERDEN BİLDİN KAHİN MİSİN SEN DİYE. BENİM CEVABIM İSE ŞU: KAHİN OLMAYA GEREK YOK ZATEN NEREDEYSE HER MAÇ FEBEYİ KOLLUYOR ORDAN BİLİYORUM DİYE. Aldığınız o haram puanlar zıkkım olsun....

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Haber YorumlarıAdsız biri:

Ulan koyu FB liyim ama yeminle yenilsin veya berabere kalsın da şu işkence bitsin artık diyom ya. Umut kadar kötü bişey yok yenilse veya berabere kalsa oh diycem artık umudum kalmayacak

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Haber YorumlarıBombacı Mülayim:

Hakeme rağmen tebrikler fenerbahçem

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