Fenerbahçe, Konyaspor'u deplasmanda 3-2 yendi

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, maçında başında geriye düşmesine rağmen rakibini 3-2 yenmeyi başardı.

LIVAKOVIC VE OĞUZ GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'de sakatlıklarınedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Dominik Livakovic ile Oğuz Aydın, Konyaspor karşısında sahalara döndü. Ligde 15 Aralık'ta oynanan RAMS Başakşehir maçında sakatlanan iki isim de yaklaşık 1 ay sonra takıma katıldı. Mourinho hem Livakovic hem de Oğuz'a ilk 11'de şans tanıdı.

AHMET ÇALIK UNUTULMADI

Konyasporlu taraftarlar, 2022 yılında trafik kazasında vefat eden milli futbolcuları Ahmet Çalık'ı yaptıkları koreografiyle andı. Kale arkasında yapılan dev koreografide Sezen Aksu'nun "Doymadım doyamadım" şarkısı eşliğinde Ahmet Çalık'ın fotoğrafı açıldı.

Konyasporlu futbolcular da seremoniye "Seni Unutmayacağız Ahmet Çalık 1994-∞" pankartıyla çıktı. Fenerbahçeli taraftarlar da "Bir gün gitsen bile hatıran yeter" şarkısını söyledi ve "Ahmet ölmedi kalbimizde yaşıyor" tezahüratı yaptı. Bu tezahürat Konyaspor tribünlerinden de alkış aldı.

KONYASPOR 25. SANİYEDE ÖNE GEÇTİ

Maçın ilk dakikasında Konyaspor 1-0 öne geçti. 25. saniyede Kramer'in pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Pedrinho, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Pedrinho'nun golü, bu sezonki en erken ikinci gol oldu. (En erken golü Beşiktaş'a karşı Antalyaspor forması giyen Samudio maçın 24. saniyesinde atmıştı)

FENERBAHÇE'NİN TARİHTE YEDİĞİ EN ERKEN GOL

Bu gol, Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihinde yediği en erken gol oldu. Tarihi gol, aynı zamanda bu sezonun en erken atılan ikinci golü olarak da kayıtlara geçti. Sezonun en erken golünü Çaykur Rizesporlu futbolcu Samudio, 24. saniyede Beşiktaş'a atmıştı.

MER MÜLDÜR BERABERLİĞİ GETİRDİ

Maçın 14. dakikasında Fenerbahçe skoru 1-1'e getirdi. Dusan Tadic'in kullandığı köşe vuruşunda kafayı vuran Mert Müldür, duruma eşitlik getirdi. Süper Lig kariyerindeki 2. gole ulaşan Mert Müldür, geçtiğimiz sezonki tek golünü de Konyaspor'a atmıştı.

ÇAĞLAR'LA KORNERDEN BİR GOL DAHA

Maçın 25. dakikasında Fenerbahçe 2-1 öne geçti. Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Çağlar Söyüncü, takımını 2-1 öne geçirdi.

KRAMER SKORU EŞİTLEDİ

Maçın 44. dakikasında Konyaspor skora yeniden eşitlik getirdi. Guilherme'nin sağ kanattan yaptığı ortaya kafayı vuran Kramer, durumu 2-2'ye getirdi. Bu gol, ilk yarının da skorunu belirledi.

DZEKO'NUN POZİSYONU TARTIŞMA YARATTTI

Karşılaşmanın 54. dakikasında En-Nesyri'nin ceza sahasına çevirdiği topa şut vurmak isteyen Dzeko, Uğurcan'ın ara girişiyle rakibinin baldırına bastı. Bu pozisyonun ardından herhangi bir faul kararı çıkmaması ve Boşnak golcüye kart verilmemesi tepkilere neden oldu.

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

DUSAN TADIC'TEN SOLO GOL

Maçın 61. dakikasında Fenerbahçe yeniden öne geçti. Kaleci Slowik'in kısa pasında araya giren Tadic, sağ çaprazda rakibinden sıyrıldı ve düzgün bir vuruşla takımını 3-2 öne geçirdi.

KONYASPOR PENALTI BEKLEDİ

Mücadelenin 68. dakikasındaKonyaspor penaltı bekledi.Fenerbahçe ceza sahasında Konyasporlu Louka Prip ve Fenerbahçeli Filip Kostic'in topa yükseldiği pozisyonda Prip yerde kaldı. Konyasporlu futbolcular bu pozisyon sonrası penaltı bekledi. Hakem Direnç Tonusluoğlu oyunun devam etmesini istedi. Maçın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe karşılaşmayı 3-2 kazandı.

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

PUAN FARKI 8

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ligdeki puanını 42'ye yükseltirken, Konyaspor 20 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşırken, Konyaspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Puan Durumu:

1- Galatasaray (50)

2- Fenerbahçe (42)

14- Konyaspor (20)