Fenerbahçe-Kayserispor maçının ilk 11'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor ile sahasında karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Maçın VAR hakemi Hollandalı Jeroen Manschot oldu. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de çıktığı 29 maçta 22 galibiyet 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, haftaya 71 puanla 2. sırada girdi. Kayserispor ise aynı süreçte 9 mağlubiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde ederek topladığı 36 puanla 14. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi-Samuel, Skriniar, Carlos, Mert Müldür, Fred, Szymanski, Tadic, Talisca, Saint-Maximin, En-Nesyri.

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Baran Ali, Karimi, Nurettin, Ramazan, Mane, Nazon.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Sarı-lacivertlierde Sofyan Amrabat ve Mert Hakan Yandaş sakatlıkları nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Alexander Djiku ise teknik heyetin tercihiyle, yabancı sınırı sebebiyle karşılaşma kadrosuna dahil edilmedi.

KAYSERİSPOR'UN 9 EKSİĞİ VAR

Kayserispor'da tam 9 futbolcu, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Kart cezaları bulunan Kartal Kayra Yılmaz, Miguel Cardoso, Mehdi Bourabia, Dimitrios Kolovetsios ve Majid Housseini'nin yanı sıra, sakatlıkları bulunan Hasan Ali Kaldırım, Stephane Bahoken, Yaw Ackah ve Arif Kocaman; Fenerbahçe maçında sahada yer almayacak.

FENERBAHÇE'DE 6 İSİM CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesinde 6 isim kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli takımda Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, pazar günü oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde Gaziantep deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

KANARYA, 15 MAÇTIR YENİLMİYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 15 maçından puan ya da puanlarla ayrıldı. Ligde en son Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, bu süreçte 12 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında deplasmanda rakibini 6-2 mağlup etmişti.

LİGDEKİ 48. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Kayserispor, ligde 48. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, rakibini 30 kez mağlup ederken, 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Kayserispor ise rakibini 8 karşılaşmada mağlup etti. İstanbul temsilcisi, söz konusu müsabakalarda 107 gol atarken, kalesinde 50 gol gördü.

KADIKÖY'DE 24. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile Kayserispor, Kadıköy'de 24. lig mücadelelerine çıkacak. Daha önce burada oynanan 23 müsabakada Fenerbahçe 18 galibiyet elde ederken, 3 beraberlik yaşadı ve sadece 2 kez sahadan puansız ayrıldı. Söz konusu mücadelelerde Fenerbahçe 64 gol atarken, konuk ekip 25 kez fileleri havalandırdı.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda cezası nedeniyle rakibiyle İzmir'de yaptığı maçı 8-1, 2004-2005 sezonunda İstanbul'daki müsabakayı da 7-0 kazanarak lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.