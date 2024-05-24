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Fenerbahçe, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmaları yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında pazar günü sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman; ısınma, koordinasyon ve pas çalışmasıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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