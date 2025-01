Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu Acun Ilıcalı anında kaptı

Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrıldığını açıklayan Lincoln Henrique, Hull City'ye kiralık olarak gidecek.

SEZON SONUNA KADAR KİRALANACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe forması giyen Lincoln Henrique'yi sezon sonuna dek kiraladı. Brezilyalı futbolcu, bugün (cuma) İngiltere'de sağlık kontrollerinden geçecek.

TAKIMA VEDA ETTİ

Takımdan ayrılacağının sinyalini veren Lincoln, "İstanbul'a dönmek ve taraftarların sevgisini her zaman hissetmek harikaydı. Sahada da bu hissi yaşamak amacıyla geri döndüm, ancak hayatta her şey istediğimiz gibi olmuyor. Huzurlu hissediyorum ve değer göreceğim yerde daha iyi şeylerin olacağı hissiyle. Tüm taraftarlara teşekkür ederim, her zaman kalbimde ve ailemin kalbinde olacaksınız" ifadelerini kullandı.