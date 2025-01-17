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Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu Acun Ilıcalı anında kaptı

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Fenerbahçe'den ayrıldığını duyuran Lincoln Henrique, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye kiralık olarak transfer oluyor. Brezilyalı futbolcu, sağlık kontrolü için İngiltere'ye gidiyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrıldığını açıklayan Lincoln Henrique, Hull City'ye kiralık olarak gidecek.

SEZON SONUNA KADAR KİRALANACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe forması giyen Lincoln Henrique'yi sezon sonuna dek kiraladı. Brezilyalı futbolcu, bugün (cuma) İngiltere'de sağlık kontrollerinden geçecek.

Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcu Acun Ilıcalı'nın takımına gitti

TAKIMA VEDA ETTİ

Takımdan ayrılacağının sinyalini veren Lincoln, "İstanbul'a dönmek ve taraftarların sevgisini her zaman hissetmek harikaydı. Sahada da bu hissi yaşamak amacıyla geri döndüm, ancak hayatta her şey istediğimiz gibi olmuyor. Huzurlu hissediyorum ve değer göreceğim yerde daha iyi şeylerin olacağı hissiyle. Tüm taraftarlara teşekkür ederim, her zaman kalbimde ve ailemin kalbinde olacaksınız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcu Acun Ilıcalı'nın takımına gitti

Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu Acun Ilıcalı anında kaptı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıVolkan Avcı:

adam sol bek sol açık forvet arkası oynayabiliyor..ama fenerbahce adamı kiralık gonderiyor. geri dönüşünde sözleşme yenilemiyor. ali koç ve ekibi tam bir komedi.

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Haber YorumlarıBayram Aydin:

KARA PARA ACUN

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