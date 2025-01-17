Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu Acun Ilıcalı anında kaptı
Fenerbahçe'den ayrıldığını duyuran Lincoln Henrique, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye kiralık olarak transfer oluyor. Brezilyalı futbolcu, sağlık kontrolü için İngiltere'ye gidiyor.
Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrıldığını açıklayan Lincoln Henrique, Hull City'ye kiralık olarak gidecek.
SEZON SONUNA KADAR KİRALANACAK
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe forması giyen Lincoln Henrique'yi sezon sonuna dek kiraladı. Brezilyalı futbolcu, bugün (cuma) İngiltere'de sağlık kontrollerinden geçecek.
TAKIMA VEDA ETTİ
Takımdan ayrılacağının sinyalini veren Lincoln, "İstanbul'a dönmek ve taraftarların sevgisini her zaman hissetmek harikaydı. Sahada da bu hissi yaşamak amacıyla geri döndüm, ancak hayatta her şey istediğimiz gibi olmuyor. Huzurlu hissediyorum ve değer göreceğim yerde daha iyi şeylerin olacağı hissiyle. Tüm taraftarlara teşekkür ederim, her zaman kalbimde ve ailemin kalbinde olacaksınız" ifadelerini kullandı.