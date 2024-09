Fenerbahçe'de Mourinho'dan Rotasyon: 5 Değişiklik

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Union Saint-Gilloise'i konuk ederken, Teknik Direktör Jose Mourinho, son oynanan Galatasaray müsabakası 11'ine göre rotasyona giderek 5 değişiklik ile sahaya çıktı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, Süper Lig'de son oynanan Galatasaray maçının 11'ine göre 5 değişikliğe gitti. Defansta Alexander Djiku'nun yerine Rodrigo Becao; orta sahada da İsmail Yüksek'in yerine Sofyan Amrabat görev aldı. Mourinho, hücum hattında ise Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko'nun yerine İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder ve Youssef En-Nesyri'ye şans verdi.

İrfan Can 6 maç sonra 11'de

Milli futbolculardan İrfan Can Kahveci, Belçika ekibine karşı 11'de sahaya çıktı. 29 yaşındaki futbolcu Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Adana Demirspor karşılaşmasına 11'de başlayan İrfan Can, 6 maç sonra ilk 11'de şans buldu. İrfan Can, ligde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 4 maçta süre aldı.

Cengiz Ünder ve Amrabat ilk kez 11'de

Bu sezon ligde sadece 2 müsabakada sonradan dahil olan Cengiz Ünder de ilk kez bir maça 11'de başladı. Yeni transferlerden Sofyan Amrabat, Süper Lig'de Kasımpaşa ve Galatasaray'a karşı müsabakaların ikinci yarılarında oyuna girerken, ilk kez sarı-lacivertli forma altında 11'de başladı.

Tek eksik İrfan Can Eğribayat

Sarı-lacivertlilerin 26 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat, hafif sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. İrfan'ın yerine kadroya genç kaleci Ömer Bircan Camcı dahil edildi. Bartuğ Elmaz, Filip Kostic, Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Ryan Kent ise UEFA listesinde olmadığı için kadroda bulunmuyor.

Fenerbahçe'nin 11'i:

Fenerbahçe, Union SG karşısına; "Dominik Livakovic, Mert Müldür, Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Fred, Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder ve Youssef En-Nesyri 11'i ile çıktı.

Sarı-lacivertlilerde Ertuğrul Çetin, Ömer Bircan Camcı, Samet Akaydin, Alexander Djiku, Bright Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ile yedek bekledi. - İSTANBUL