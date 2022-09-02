Eskişehir spor: Eskişehir'de Amatör Futbol Lig heyecanı Ekim'de başlıyor

Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Federasyonu Başkanı (EASKF) Sadri Atam, bu sezon hazırlık ve turnuva maçları dahil kentte 1500'e yakın futbol maçı oynanacağını dile getirerek, "Ekim ayında 16 ekibin mücadele edeceği Süper Amatör Futbol Ligi" başlayacaktır" dedi.

Başkan Atam, geçen yıl koronavirüs dolayısı ile birçok maçın iptal olduğuna veya ertelendiğine dikkat çekerek, yeni sezonda bu tür mağduriyetlerin önüne geçebilmek için gerekli önlemleri almaya çalıştıklarını belirtti. Geçen hafta Süper Amatör başta olmak üzere 1. Amatör, 2. Amatör ve U18'den U11'e kadar tüm kategorilerde mücadelede edecek futbol kulüpleri bir toplantı gerçekleştirdiklerini anlatan Atam, "Liglerin başlama takvimi adına bir planlama yaptık ve önümüzdeki hafta U12 ve U14 futbol ligini başlatacağız" şeklinde konuştu.

"Süper Amatör Futbol Ligi'nde 16 ekip mücadele edecek"

Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) Eskişehir Yunus Emre Spor Kulübü ile Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün şehri temsil edeceğine dikkat çeken Sadri Atam, konu ile alakalı olarak sözlerine şu şekilde devam etti:

"Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü bu sezona çok iyi hazırlandı ve iddialı bir takım meydana getirdi. Onlardan bir şampiyonluk bekliyorum. Yunus Emre Spor ise hazırlıklara geç başlamalarına rağmen güzel bir kadroya sahipler. Süper Amatör Futbol Ligi'nde 16 ekip mücadele edecek. Henüz statüsünü belirlemedik fakat 8'er takımdan 2 grup halinde maçlar oynanacak. Ekim ayında gerçekleşecek olan bu lig, play-off maçları ile üst lige çıkan takımların belli olması ile sonlanacak. "

"4000'e yakın lisansı vizeli futbolcu sayımız var"

Eskişehir'de 82 futbol kulübünün olduğunu dile getiren Atam, "Lisansları vizeli olan 4000 civarı bir futbol sayımız var. Tüm yaş ve liglerin dahilinde hazırlık maçları ve turnuvalar ile toplam 1500'e yakın müsabaka olacak. Bu veriler diğer illere göre az olabilir. Eskişehir nüfusunun yüzde 80'i kent merkezinde yaşadığı için ilçelerde takım ve maç sayıları maalesef ki fazla değildir. - ESKİŞEHİR