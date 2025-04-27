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El Clasico'da Arda Güler'e yapılanlar Real Madrid taraftarlarını çıldırttı

El Clasico'da Arda Güler'e yapılanlar Real Madrid taraftarlarını çıldırttı
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Milli futbolcumuz Arda Güler'e yaptığı asist ve sergilediği performansla yıldızlaştığı El Clasico'da takım arkadaşlarının birçok müsait pozisyonda pas Madrid taraftarlarını adeta küplere bindirdi. İspanyol basının övdüğü Arda ile ilgili birçok yorum yapılırken, bir taraftarın "Bundan sonra Arda Güler'in oynamadığı tek bir Real Madrid maçı bile izlemeyeceğim" yorumu milyonlara ulaştı.

İspan Kral Kupası'nda finalinde Real Madrid'i uzatmalarda 3-2 yenen Barcelona, kupanın sahibi oldu. Madrid'de ikinci yarıda forma şansı bulan milli yıldızımız Arda Güler, yaptığı asist ve ortaya koyduğu performansla beğeni toplarken, El Clasico'da Arda'ya yapılanlar eflatun-beyazlı taraftarları çıldırttı.

El Clasico'da Arda Güler'e yapılanlar Real Madrid taraftarlarını çıldırttı

55. DAKİKADA GİRDİ, ASİST YAPTI

Real Madrid için bu final, Arda Güler'in El Clasico'daki ilk deneyimi ve önemli bir performans sergilediği an oldu. Maçın 55. dakikasında Dani Ceballos'un yerine oyuna dahil olan Arda Güler, Real Madrid'in ikinci golünde asisti yaptı. Bu performansla Arda, bu sezonki gol katkısını 12'ye yükseltmiş oldu. Genç futbolcu, 37 maçta 4 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

El Clasico'da Arda Güler'e yapılanlar Madrid taraftarlarını çıldırttı

ARDA'YA ATILMAYAN PASLAR OLAY OLDU

Öte yandan Real Madrid adına gecenin kazananı olan Arda Güler'e, takım arkadaşları tarafından yapılanlar taraftarın tepkisini çekti. Birçok takım arkadaşının yakaladıkları pozisyonlarda müsait olan Arda'ya pas atmaması dikkatlerden kaçmadı. Başta Brahim Diaz olmak üzere Real Madridli bazı futbolcuların kritik noktalarda Arda Güler'e pas atmak yerine daha kötü tercihlerde bulunması sosyal medyada taraflı tarafsız herkes tarafından tepkiyle karşılandı. Genç yıldızın da zaman zaman bu duruma isyan ettiği görüldü.

El Clasico'da Arda Güler'e yapılanlar Real Madrid taraftarlarını çıldırttıGÖRÜNTÜ: TİVİBU SPOR

El Clasico'da Arda Güler'e yapılanlar Real Madrid taraftarlarını çıldırttıGÖRÜNTÜ: TİVİBU SPOR

TARAFTARLAR ÇILDIRDI: OYNAMADIĞI TEK BİR MAÇI İZLEMEYECEĞİM

Real Madrid taraftarları, karşılaşmanın ardından Arda'ya adeta sahip çıktı. Bir Real Madrid taraftarı, "Bundan sonra Arda Güler'in oynamadığı tek bir Real Madrid maçı bile izlemeyeceğim" diye paylaşım yaptı. Paylaşım yaklaşık iki milyon görüntülenme aldı.

El Clasico'da Arda Güler'e yapılanlar Madrid taraftarlarını çıldırttı

PERFORMANSI ALKIŞ ALDI

Başka bir Real Madrid taraftarı ise "Madrid'i çöküşün eşiğinde bıraktı. Korkmuyordu, en çok ihtiyaç duyulduğunda topu istiyordu, beceriyle oynuyordu ve daha önce hiç olmadığı kadar koşuyordu. Kutsama gecesi" yorumunu yaptı.

El Clasico'da Arda Güler'e yapılanlar Madrid taraftarlarını çıldırttı

İSPNAYOL BASINI, ARDA'YI ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Arda Güler, bu tarihi mücadelede ilk kez El Clasico'da sahaya çıkarken, gösterdiği performansla taraftarların yanı sıra İspanyol basınından da büyük övgüler aldı.

AS gazetesinde Arda'nın oyuna girmesinin ardından maçın gidişatını değiştirdiği vurgulandı;

"Ancelotti, Arda'yı erken sahaya sürdü ve oyun tamamen değişti. Arda, oyuna dahil olduğu andan itibaren çok daha etkili bir hale geldi."

Mundo Deportivo, Arda Güler'in orta sahadaki kontrolünü övgüyle dile getirerek, "Real Madrid'in orta sahası topla kontrol ve kalite sağladı" ifadelerini kullandı.

El Clasico'da Arda Güler'e yapılanlar Madrid taraftarlarını çıldırttı

"REAL MADRİD'İ SIRTINDA TAŞIDI"

Marca gazetesinde yer alan yorumda, "Arda, kupa finalinde sadece iyi bir futbolcu olmadığını gösterdi. Karakterli bir oyun oynadı ve Real Madrid'i sırtında taşıdı. Arda, Modric'le oynamaya başladı ve imkansız gibi görünen şeyi başardılar, Barcelona'nın elinden topu aldılar. Tchouameni'nin golünde kullandığı köşe vuruşu altın değerindeydi" denildi.

Maçla ilgili puanlamada ise Arda'ya 7 puan verilerek şu ifadeler kullanıldı;

"Oyuna girdiği andan itibaren takıma ve Modric'e daha çok uyum sağlamaya başladı. Kullandığı köşe vuruşu müthişti. Uzatmalarda biraz aceleci davrandı, top kaybetti, futboldan çok kafasıyla daha hızlıydı. Daha sonra daha dinamik hale gelerek hücumda görev aldı ve çok sayıda güzel pas üretti."

El Clasico'da Arda Güler'e yapılanlar Madrid taraftarlarını çıldırttı

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Maçı izledim vini ve tosba mbapbe pas vermedi. Eğer paslar verilse arda 2 gol atabilirdi. Takımda bu çocuğa karşı bi düşmanlık var ön plana çıkmasını istemiyorlar

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Haber YorumlarıCevat Güneş:

Maçta adda harikaydı.

Yorum Beğen40
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Haber YorumlarıAlfakurt:

Taraftar doğru söylüyor Ardaya çok haksızlık yapılıyor. O yüzden Real madrid her şeyini kaybediyor.

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıSer_hat:

Vaaav

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme31
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Haber Yorumları10 Kaplan:

Brahim başta olmak üzere mbapbe ve diğerleri bomboş atladılar pası saçma sapan şut veya kaptirdilar. Birde nefis kesmelerini içeride direk gibi durarak harcadılar.

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Haber YorumlarıAkıncıbeyi:

Keşke bu sezon osimhenle birlikte gs ye gelseydin arda. Hem şampiyon olur hemde kaliteni yükseltildirdin. Banka tüm maçlarda oynar asist kralı olarak dönerdin. Bu ancoletti sana gıcık başka teknik adam olsa arda harbiden yamaldan daha çok konuşuluyordu şuan.

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Haber Yorumları10 Kaplan:

He birde iyi oldu angelotti salagini kovarlar belki. Ulan Real bu sahaya çıkın oynayın desen %60 70 üstün takım. Hiç mi hocanin katkısı olmaz. Bu takım kazaniyorsa bu kalitede futbolcuları olduğu için hocanın zerre katkısı yok.

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