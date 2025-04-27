El Clasico'da Arda Güler'e yapılanlar Real Madrid taraftarlarını çıldırttı

İspan Kral Kupası'nda finalinde Real Madrid'i uzatmalarda 3-2 yenen Barcelona, kupanın sahibi oldu. Madrid'de ikinci yarıda forma şansı bulan milli yıldızımız Arda Güler, yaptığı asist ve ortaya koyduğu performansla beğeni toplarken, El Clasico'da Arda'ya yapılanlar eflatun-beyazlı taraftarları çıldırttı.

55. DAKİKADA GİRDİ, ASİST YAPTI

Real Madrid için bu final, Arda Güler'in El Clasico'daki ilk deneyimi ve önemli bir performans sergilediği an oldu. Maçın 55. dakikasında Dani Ceballos'un yerine oyuna dahil olan Arda Güler, Real Madrid'in ikinci golünde asisti yaptı. Bu performansla Arda, bu sezonki gol katkısını 12'ye yükseltmiş oldu. Genç futbolcu, 37 maçta 4 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

ARDA'YA ATILMAYAN PASLAR OLAY OLDU

Öte yandan Real Madrid adına gecenin kazananı olan Arda Güler'e, takım arkadaşları tarafından yapılanlar taraftarın tepkisini çekti. Birçok takım arkadaşının yakaladıkları pozisyonlarda müsait olan Arda'ya pas atmaması dikkatlerden kaçmadı. Başta Brahim Diaz olmak üzere Real Madridli bazı futbolcuların kritik noktalarda Arda Güler'e pas atmak yerine daha kötü tercihlerde bulunması sosyal medyada taraflı tarafsız herkes tarafından tepkiyle karşılandı. Genç yıldızın da zaman zaman bu duruma isyan ettiği görüldü.

GÖRÜNTÜ: TİVİBU SPOR

GÖRÜNTÜ: TİVİBU SPOR

TARAFTARLAR ÇILDIRDI: OYNAMADIĞI TEK BİR MAÇI İZLEMEYECEĞİM

Real Madrid taraftarları, karşılaşmanın ardından Arda'ya adeta sahip çıktı. Bir Real Madrid taraftarı, "Bundan sonra Arda Güler'in oynamadığı tek bir Real Madrid maçı bile izlemeyeceğim" diye paylaşım yaptı. Paylaşım yaklaşık iki milyon görüntülenme aldı.

PERFORMANSI ALKIŞ ALDI

Başka bir Real Madrid taraftarı ise "Madrid'i çöküşün eşiğinde bıraktı. Korkmuyordu, en çok ihtiyaç duyulduğunda topu istiyordu, beceriyle oynuyordu ve daha önce hiç olmadığı kadar koşuyordu. Kutsama gecesi" yorumunu yaptı.

İSPNAYOL BASINI, ARDA'YI ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Arda Güler, bu tarihi mücadelede ilk kez El Clasico'da sahaya çıkarken, gösterdiği performansla taraftarların yanı sıra İspanyol basınından da büyük övgüler aldı.

AS gazetesinde Arda'nın oyuna girmesinin ardından maçın gidişatını değiştirdiği vurgulandı;

"Ancelotti, Arda'yı erken sahaya sürdü ve oyun tamamen değişti. Arda, oyuna dahil olduğu andan itibaren çok daha etkili bir hale geldi."

Mundo Deportivo, Arda Güler'in orta sahadaki kontrolünü övgüyle dile getirerek, "Real Madrid'in orta sahası topla kontrol ve kalite sağladı" ifadelerini kullandı.

"REAL MADRİD'İ SIRTINDA TAŞIDI"

Marca gazetesinde yer alan yorumda, "Arda, kupa finalinde sadece iyi bir futbolcu olmadığını gösterdi. Karakterli bir oyun oynadı ve Real Madrid'i sırtında taşıdı. Arda, Modric'le oynamaya başladı ve imkansız gibi görünen şeyi başardılar, Barcelona'nın elinden topu aldılar. Tchouameni'nin golünde kullandığı köşe vuruşu altın değerindeydi" denildi.

Maçla ilgili puanlamada ise Arda'ya 7 puan verilerek şu ifadeler kullanıldı;

"Oyuna girdiği andan itibaren takıma ve Modric'e daha çok uyum sağlamaya başladı. Kullandığı köşe vuruşu müthişti. Uzatmalarda biraz aceleci davrandı, top kaybetti, futboldan çok kafasıyla daha hızlıydı. Daha sonra daha dinamik hale gelerek hücumda görev aldı ve çok sayıda güzel pas üretti."