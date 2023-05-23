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Diyarbakır'a Kick Boks branşında madalya rüzgarı

Diyarbakır'a Kick Boks branşında madalya rüzgarı

Spor Haberleri

İstanbul'da 17-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında, Diyarbakır Kick Boks Kulüplerinden 40 sporcunun katıldığı 8. Dünya Kick Boks Kupası ve mili takım seçmeleri yapıldı.

İstanbul'da 17-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında, Diyarbakır Kick Boks Kulüplerinden 40 sporcunun katıldığı 8. Dünya Kick Boks Kupası ve mili takım seçmeleri yapıldı. Diyarbakır genel klasmanda toplamda 17 madalya kazanarak büyük başarı elde etti.

Müsabakalara 43 ülkeden 3 bin 600 sporcu katılırken, Diyarbakır genel klasmanda 3 altın, 2 gümüş, 12 bronz olmak üzere toplamda 17 madalya aldı. Diyarbakır adına mücadele eden 40 sporcu arasında Ecem Naz Ertaş yıldız bayanlarda Light Contac branşında altın madalya, iki kategoride mücadele eden Sude Naz Karabulut yıldız bayanlar Kick Llight ve Light Contac branşında 2 altın madalya, büyük bayanlar Kick Light ve Light Contac branşında mücadele eden Yağmur Demir 2 bronz madalya, K 1 kategorisinde mücadele eden Zerya Işıktaş genç bayanlarda altın madalya, Hasan Zilan ve Dilek Erol gümüş madalya kazanan Diyarbakırlı sporcular oldu. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Diyarbakır Kick Boks İstanbul Spor Haberler

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