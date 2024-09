Didim'de Özel Sporcuların Bocce Müsabakaları Yapıldı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ile Ankara Üniversitesi işbirliğiyle 81 ildeki 102 spor kulübünden 150'ye yakın Down, Otizm, Mental özel sporcunun katılım gösterdiği "Bocce Kupa" müsabakaları Didim'de gerçekleştirildi.

Ülkemizde bulunan down sendromlu, otistik ve zihinsel engelli çocuk, genç ve yetişkinlerine spor faaliyetleri sunmaları, toplumla entegre olmaları ve yaşama tutunmalarını sağlayan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu düzenlediği "Bocce Kupa" müsabakaları Didim'de başladı. 24-26 Eylül tarihlerinde Didim'de gerçekleşen müsabakalarda ülkenin farklı bölgelerinden gelen özel sporcular, kıyasıya yarıştı.

Müsabakalarla ilgili bilgiler veren Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu başkan vekili Saadettin Akcin "Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu faaliyet programında yer alan Türkiye Bocce kupası şampiyonası için burada bulunmaktayız. Bu şampiyonaya Türkiye'nin her bölgesinden yaklaşık 150 sporcu, 70'e yakın antrenör ve yetkili olarak faaliyet organize etmekteyiz. Bu faaliyetimizin birinci amacı her şeyden önce Türkiye'nin her tarafından spor yapmaya yatkın olan ama seviye olarak düşük olan çocukları buralara getirip, hem sosyalleşmeleri ve toplumla entegre olmaları ve sporun getirdiği akışkan ve değişken görselliğinin getirdiği faydaları kullanıp burada turnuvaya katılmalarını sağlıyoruz. Bocce diğer federasyonlar için profesyonel bir dal olabilir ama bizim için daha çok rehabilitasyon ağırlıklı, çocuklar toplumla entegre olsun birlikte hareket etme yeteneği paylaşsın ve birlikte başarı duygusunu yaşasın istiyoruz" dedi.

Şampiyonaya Osmaniye'den katılan Kulüp Başkanı Saffet Kuniş ise "Bu turnuvaya Osmaniye'den 4 takımla katıldık kulüpler düzeyinde. Çocuklarımızı bocce sporunu sevdirmeye ve rehabilite etme amaçlı spor olduğundan çocuklarımızda mutlular. Federasyonumuzu da teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN