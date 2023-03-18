Depremden kurtulup mindere çıkan genç judocu milli takıma seçildi

Kocaeli'de düzenlenen Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak milli takıma seçilen 17 yaşındaki depremzede Enes Uslu, Türkiye'yi temsil edeceği uluslararası organizasyonlarda madalya kazanmak istiyor.

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Namık Kemal Mahallesi'nde 3. katlı apartmanda "asrın felaketi"ne yakalanan Uslu, yara almadan kurtuldu. Ailesiyle 2 gün arabada kalan Uslu, daha sonra Mersin'e yerleşti.

Kahramanmaraş'taki judo antrenörü Hamza Selen, genç sporcunun spordan kopmaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor yetkilileriyle irtibat kurdu. Bunun üzerine kente gelerek Gebze Sporcu Eğitim Merkezi'nde, Kağıtsporlu arkadaşlarıyla günde çift antrenman yapan Uslu, 13-14 Mart'ta Kocaeli'de düzenlenen Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası'na 60 kilo kategorisinde katıldı. Final müsabakasında rakibine yenilerek gümüş madalyanın sahibi olan genç sporcu, milli takıma seçilmeye hak kazandı.

Depremzede Uslu, uluslararası organizasyonlarda kazanacağı madalyaları depremde hayatını kaybedenlere armağan etmeyi hedefliyor.

"Depremde büyük acılar yaşadık"

Enes Uslu, AA muhabirine, uykuda yakalandıkları depremden yara almadan kurtulduklarını söyledi.

Ailesiyle gittikleri boş alanda 2 gün arabada kaldıklarını anlatan Uslu, daha sonra Mersin'e yerleştiklerini kaydetti.

Uslu, antrenörünün kendisini arayarak, Kocaeli'de judoya devam edebileceğini söylediğini aktararak, "Önceden Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'na hazırlanıyordum. Orada hatalı teknik yaptım ve diskalifiye oldum. O yüzden şansımı burada denemek istedim. Depremden sonra 2 hafta antrenman yapamamıştım. Kocaeli'ye geldikten sonra günde çift antrenmanla şampiyonaya hazırlandım." diye konuştu.

Kocaeli'de iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini dile getiren Uslu, buradaki sporcuların ailelerinin kendisini misafir ettiğini belirtti.

Uslu, şampiyonaya madalya kazanmak için katıldığına değinerek "Depremde büyük acılar yaşadık. Arkadaşlarımı, komşularımızı kaybettim. O psikolojiden çıkıp antrenmanlara devam etmem lazımdı. O yüzden Kocaeli'ye geldim ve Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası'nda ikinci oldum ve milli takıma seçildim. İnşallah Avrupa Kupası, Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazanmak istiyorum. Kazandığım dereceyi de depremzede kardeşlerime armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Enes, gelecek vadediyor"

Antrenör Hamza Selen de Kahramanmaraş'ta depremi yaşadığını, enkaz altında kalanlara ve depremzedelere yardımcı olduklarını, akraba ve arkadaşlarından depremde hayatını kaybedenlerin olduğunu anlattı.

Selen, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'un depremin ilk anından itibaren kendileriyle irtibat kurduğunu dile getirerek, sporcuları judo yapabilecekleri bir kente göndermek için irtibatlar kurduğunu bildirdi.

Kağıtspor'un judo koordinatörü Galip Şentürk'le konuşarak milli takıma seçilebilecek sporcuları Kocaeli'ye gönderdiğini aktaran Selen "Gebze'deki sporcu velilerimize teşekkür ediyorum. Sporcularımızı birer hafta evlerinde misafir ederek kendi evlatlarıymış gibi ilgilendiler. Kocaeli, Konya, Ankara, Denizli ve Diyarbakır'da judo camiası depremi yaşayan bölgelerdeki herkese sarılmaya çalıştı. Bu depremde kenetlendik." şeklinde konuştu.

Selen, Enes Uslu'nun Kocaeli'de güzel müsabakalar yaptığını belirterek, "Enes, yıldızlarda da Türkiye şampiyonu olmuş, ardından Balkan Şampiyonasında da üçüncü olmuş bir sporcu. Enes, gelecek vadediyor. Enes, ülkemizi, bayrağımızı uzun yıllar Avrupa ve dünyada temsil edeceğine inandığım, olimpiyatlarda madalya mücadelesi verebilecek bir sporcu." değerlendirmesinde bulundu.