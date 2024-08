Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta: 'Milli maçlar nedeniyle lige ara verilmeden Sakaryaspor maçını kazanmak istiyorduk'

Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Sakaryaspor maçının ardından "Milli maçlar nedeniyle lige ara verilmeden Sakaryaspor maçını kazanmak istiyorduk" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Çorumk FK, sahasında Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Serkan Özbalta, bazı takımların bir tane maça ihtiyacı olduğunu ve kazandıkları zaman uçağın burnunu kaldırarak yoluna devam ettiğini belirterek, "Geçtiğimiz yıl da buna benzerdi, ivme kazandıktan sonra daha özgüvenli bir oyunla, ne yaptığını bilen oyuncu grubu ile neredeyse finalin kapısından döndüğümüz bir sezon yaşadık. Bu sene de bunu Çorum Futbol Kulübü'nün geçen yılki başarısından dolayı her çıktığı müsabakada daha titizlikle daha dikkatli davranacağını bizler de taraftarımız da herkes biliyor. Çalışmalarımızı ve söylemlerimizi o yönde yapıyoruz. Bugün de her teknik adam gibi bizler de lige ara verilmeden önce maçı içeride kazanmak istiyorduk. İlk yarıda hemen 10. dakikada Sakaryasporlu oyuncuya gösterilen bir kırmızı kart vardı. Ondan önce Sakaryaspor'un bu şekilde Çorum'a gelmesini istemiyordum. Çünkü oyuncularıma son antrenmandan önce 'Bu çok tehlikeli bir durum, çünkü kaybedecek bir şey olmadığı zaman insanlar her şeyi yapabilirler' dedim. Maç Sakaryasporlu oyuncuların aleyhine mağlubiyetle sonuçlansaydı onları suçlayacak hiçbir kademe olmayacaktı. Ben de bu anlamda oyuncularıma şunu söyledim; gerçekten buraya böyle gelmelerini istemiyorum, normal bir maç gibi gelseler sorun değil ancak çok tehlikeli bir durum var. Bu durumu inanılmaz bir şekilde dikkatli davranarak sahada lehimize çevirmek durumundayız. Yoksa başımıza çorap örebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Tempoyu arttırırken talihsiz bir gol yedik"

Maçın 10 dakikasında Sakaryasporlu oyuncunun kırmızı kart gördüğünü hatırlatan Özbalta, "Enteresandır bazen böyle durumlar olabilir. Enteresan şekilde işler değişebilir. Kırmızı kart gelince belki herkesin aklında farklı bir galibiyet, Çorum rahatlayacak gibi bir algı oluşabilir. Ama biz dikkatli olmak zorundayız teknik heyet itibarıyla davranmak zorunda, bunu da bilerek oyunun temposunu yükseltmek istedik. Çünkü rakibi oyuna ortak etmek istemedik. Çünkü 10 kişi kalınca bazen kendi oyuncularınız rehavete kapılabilir. Rakip takımda da 10 kişi kaldığı için iki kişilik koşmam gerekiyor dürtüsü sinir sistemi beyne sinyal verir. Böyle bir duruma düşmek istemedik, tempoyu artırdık. Tempoyu arttırırken talihsiz bir gol yedik. Ondan sonra bütün çabalarımız oyunu çevirme yönündeydi. Bazen çok sayıda gol pozisyonu oluyor ancak sonuç alamıyorsunuz. Ahmethan'ın vuruşu gol olsa belki de sahadan galip ayrılacaktık. Olmadı ama sevindirici olan bu takım gerçekten iyi bir takım" şeklinde konuştu. - ÇORUM