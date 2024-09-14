Üye Girişi
Haberler

Gol olup yağdılar! Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Bu sonuçla 4'te 4 yapan sarı-kırmızılı takım, 12 puanla ligin zirvesine oturdu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, rakibini 5-0 mağlup etti ve 4'te 4 yaparak liderlik koltuğuna oturdu.

JAKOBS VE OSİMHEN İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'da Monaco'dan transfer edilen Ismail Jakobs ve Napoli'den gelen golcü futbolcu Victor Osimhen, ÇAYKUR Rizespor karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Böylelikle sarı-kırmızılıların her 2 transferi de ilk formayı giymiş oldu.

SANCHEZ PERDEYİ AÇTI

Galatasaray, karşılaşmaya golle başladı. Sarı-kırmızılılarda Gabriel Sara'nın 3. dakikada kullandığı serbest vuruşta topu kafa vuruşuyla ağlara göndermeyi başaran Davinson Sanchez, bu sezon Cimbom adına ilk golünü attı ve takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.

ABDULKERİM SAHNEYE ÇIKTI

Oyun üstünlüğünü baştan sona elinde bulunduran Galatasaray, 25. dakikada bir gol daha buldu. Abdülkerim Bardakcı, Sara'nın ceza sahasına gönderdiği ve Osimhen'in kafa vuruşunun ardından yaptığı dokunuşla topu filelere gönderdi ve Cimbom farkı 2'ye çıkardı. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skorunu belirledi.

SARA YILDIZLAŞTI

Müsabakada Galatasaray adına ön plana çıkan isimlerden birisi de Gabriel Sara oldu. 3. dakikadaki Davinson Sanchez'in golünde asisti yapan Sara, Abdülkerim Bardakcı'nın Osimhen'in kafasında seken top sonrasında attığı golde de topu ceza sahasına yollamıştı. Bunlarla yetinmeyen Brezilyalı yıldız, 49. dakikada bir de gol atarak takımını 3 farklı üstünlüğe taşıdı.

MERTENS GOLÜ BULDU

Maçın skorunu 61. dakikada Dries Mertens belirledi. Lucas Torreira, ön alan baskısıyla kazandığı topu Mertens'e verdi. Tecrübeli yıldızın ceza sahası içinden yaptığı vuruş ağlarla buluştu. Bu golle birlikte skor 4-0 oldu.

SKORU BARIŞ ALPER BELİRLEDİ

Çaykur Rizespor'a gol olup yağan Galatasaray'da 5. gol 80. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Ceza sahasının solunda Osimhen'in pasında topla buluşan Kaan, topu Barış'a gönderdi. Barış vuruşunda top ağlara gitti. Bu golle birlikte fark 5'e yükselirken maçın skoru da belli oldu.

CİMBOM 4'TE 4 YAPTI

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca sahadan 5-0'lık skorla galip ayrılan taraf Galatasaray oldu. 3. hafta karşılaşması Avrupa kupalarındaki play-off maçları nedeniyle ertelenen Aslan, ligde oynadığı 4 maçın hepsini kazandı. Bu sonuçla birlikte puanını 12 yapan Cimbom, liderlik koltuğuna oturdu.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Abdülkerim Bardakcı Barış Alper Yılmaz Trendyol Süper Lig Davinson Sanchez Victor Osimhen Dries Mertens Galatasaray Galatasaray Galatasaray Rizespor Rizespor Rizespor Çaykur Futbol Spor

Konu: Narin cinayeti! Erdoğan'ın zehir zemberek sözlerle hedef aldığı birileri var: İnsanlıktan çıktılar

Erdoğan'ın zehir zemberek sözlerle hedef aldığı birileri var: İnsanlıktan çıktılar

 Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: 'Gelip öcünü benden alsalardı'

"Gelip öcünü benden alsalardı"

 İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi

Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
AK Partili Dağ'dan Özgür Özel'e: 'Ne oldum delisi' edasıyla her yerde kendini göstermeye çalışıyor

AK Partili Dağ, cenazede konuşamayan Özel'i topa tuttu: Ne oldum delisi
500

Yorumlar (1)

cihan 10:

5 yiyen kaleciyi gönder yine rize

1
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Real Sociedad Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? 16 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Oğlak, Aslan, İkizler burcu yorumu! 16 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Real Sociedad Real Madrid maçı CANLI izle! (HD) Real Sociedad Real Madrid maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Rizespor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Rizespor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Benfica maçı hangi kanalda? Benfica Santa Clara maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? S Sport CANLI izle! (REAL SOCİEDAD REAL MADRİD) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Galatasaray Rizespor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Rizespor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Brighton Ipswich Town maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Brighton Ipswich Town geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Icardi neden yok? Icardi sakat mı, Rizespor maçında neden oynamıyor, yedek mi? Galatasaray Rizespor maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Rizespor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Sivasspor Gaziantep FK maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sivasspor Gaziantep FK maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title