Gol olup yağdılar! Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, rakibini 5-0 mağlup etti ve 4'te 4 yaparak liderlik koltuğuna oturdu.

JAKOBS VE OSİMHEN İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'da Monaco'dan transfer edilen Ismail Jakobs ve Napoli'den gelen golcü futbolcu Victor Osimhen, ÇAYKUR Rizespor karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Böylelikle sarı-kırmızılıların her 2 transferi de ilk formayı giymiş oldu.

SANCHEZ PERDEYİ AÇTI

Galatasaray, karşılaşmaya golle başladı. Sarı-kırmızılılarda Gabriel Sara'nın 3. dakikada kullandığı serbest vuruşta topu kafa vuruşuyla ağlara göndermeyi başaran Davinson Sanchez, bu sezon Cimbom adına ilk golünü attı ve takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.

ABDULKERİM SAHNEYE ÇIKTI

Oyun üstünlüğünü baştan sona elinde bulunduran Galatasaray, 25. dakikada bir gol daha buldu. Abdülkerim Bardakcı, Sara'nın ceza sahasına gönderdiği ve Osimhen'in kafa vuruşunun ardından yaptığı dokunuşla topu filelere gönderdi ve Cimbom farkı 2'ye çıkardı. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skorunu belirledi.

SARA YILDIZLAŞTI

Müsabakada Galatasaray adına ön plana çıkan isimlerden birisi de Gabriel Sara oldu. 3. dakikadaki Davinson Sanchez'in golünde asisti yapan Sara, Abdülkerim Bardakcı'nın Osimhen'in kafasında seken top sonrasında attığı golde de topu ceza sahasına yollamıştı. Bunlarla yetinmeyen Brezilyalı yıldız, 49. dakikada bir de gol atarak takımını 3 farklı üstünlüğe taşıdı.

MERTENS GOLÜ BULDU

Maçın skorunu 61. dakikada Dries Mertens belirledi. Lucas Torreira, ön alan baskısıyla kazandığı topu Mertens'e verdi. Tecrübeli yıldızın ceza sahası içinden yaptığı vuruş ağlarla buluştu. Bu golle birlikte skor 4-0 oldu.

SKORU BARIŞ ALPER BELİRLEDİ

Çaykur Rizespor'a gol olup yağan Galatasaray'da 5. gol 80. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Ceza sahasının solunda Osimhen'in pasında topla buluşan Kaan, topu Barış'a gönderdi. Barış vuruşunda top ağlara gitti. Bu golle birlikte fark 5'e yükselirken maçın skoru da belli oldu.

CİMBOM 4'TE 4 YAPTI

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca sahadan 5-0'lık skorla galip ayrılan taraf Galatasaray oldu. 3. hafta karşılaşması Avrupa kupalarındaki play-off maçları nedeniyle ertelenen Aslan, ligde oynadığı 4 maçın hepsini kazandı. Bu sonuçla birlikte puanını 12 yapan Cimbom, liderlik koltuğuna oturdu.