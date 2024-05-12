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Çaykur Rizespor'un genç orta sahası Mitat Pala, 65 gün sonra yeniden forma şansı yakaladı

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Trendyol Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmalarında sakatlanan Mithat Pala, 65 gün sonra Pendikspor maçında forma giydi.

Çaykur Rizespor'un genç orta sahası Mitat Pala, 65 gün sonra yeniden forma şansı yakaladı.

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmalarında 8 Mart günü oynanan Galatasaray maçının 77. dakikasında sakatlanan ve fibula kemiğinde spiral kırık tespit edilen Mithat Pala, uzun süre tedavi gördükten 65 gün sonra ligin 36. haftasında oynanan Pendikspor maçında yeniden forma buldu. Pala maçın 86. dakikasında Muammer Sarıkaya'nın yerine oyuna girerek uzatmalarla birlikte 11 dakika süre buldu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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