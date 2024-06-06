Galatasaray, Okan Buruk'un sözleşmesini 2 yıl uzattı
Galatasaray, Okan Buruk'un sözleşmesini 2 yıl uzattı. Sarı-kırmızılılar, Buruk için yarın imza töreni düzenleneceğini açıkladı.
Süper Lig devi Galatasaray'dan üst üste 2 şampiyonluk kazanan teknik direktör Okan Buruk'un yeni sözleşmesi için açıklama geldi.
İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK
Sarı kırmızılı takım, başarılı teknik adam için yarın imza töreni düzenleneceğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Okan Buruk'un imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in katılımıyla 7 Haziran 2024 Cuma günü saat 11.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.
BURUK'UN 2 YILLIK KARNESİ
Galatasaray, 50 yaşındaki teknik direktör yönetiminde iki sezonda 190 puan topladı. Sarı kırmızılılar, bu süreçte oynadığı 74 maçta 61 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.