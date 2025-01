Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor

Arsenal, FA Cup 3. Turu'nda Manchester United ile karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten maçta seri penaltı atışlarında rakibini mağlup eden Manchester United üst tura yükseldi.

2 PENALTI BİRDEN KURTARDI, MAÇA DAMGA VURDU

Altay Bayındır, yaptığı kurtartışlarla maça damga vurdu. 72. dakikada Odegaard, penaltı vuruşunda Altay Bayındır'ı geçemedi. Penaltı atışlarında da Kai Havertz'e geçit vermeyen Milli file bekçisi takımının tur atlamasında büyük pay sahibi oldu.

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Karşılaşmanın en iyi oyuncusu seçilen Milli kaleci, maçın ardından, "Ben sadece takımıma yardım ediyorum. Her gün çalışıyorum. Sabırlıyım. Sadece bu büyük takıma yardım etmek istiyorum. Bu büyük kulüp için herkesi mutlu etmek istiyorum. Burada her gün çalışıyorum. Eğer oynamıyorsanız bunun bir önemi yok. Her dakika, her saniye hazır olmalısınız, eğer Manchester United oyuncusuysanız her zaman hazır olmalısınız. Ruben Amorim bizimle her gün konuşuyor ve bize yardım etmek istiyor. Onu seviyoruz ve o da her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Oyuncularla çok iyi bir ilişkisi var ve biz ona güveniyoruz, o da bize güveniyor. Birlikte mücadele ediyoruz" dedi.

AMORIM'DEN ÖVGÜLER

Mücadele sonrası Manchester United teknik direktörü Ruben Amorim, kurtarışlarıyla kalesinde devleşen Altay Bayındır hakkında, "O iyi bir adam, çok çalışıyor ve hayatta güzel şeyler var. Birkaç hafta önce zor bir dönemden geçiyorduk ama şimdi o bizim için bir kahraman gibi" ifadelerini kullandı.

BÜTÜN ÜLKEDE MANŞET OLDU

İşte Altay'a atılan manşetler;

The Sun: Altay Bayındır penaltı kurtarışlarının ardından Manchester United'ın yeni kahramanı oldu.

Daily Mail: Manchester United bunu başardı çünkü Altay Bayındır, bugünün kendi günü olacağına karar verdi. Altay Bayındır, Kai Havertz'in penaltısını kurtardıktan sonra United'ın penaltı atışlarındaki belirleyici faktörü oldu.

Mirror: Zirkzee ve Altay Bayındır Manchester United'ın kahramanları oldu, 10 kişi kalan Kırmızı Şeytanlar FA Cup'ta Arsenal'i penaltılarla yendi. Manchester United'ın yeni bir kaleci istediğine dair söylentiler devam ediyordu ve Pazar günü Altay Bayındır bu söylentilerin üzerine soğuk su döktü. Türk kaleci, Tottenham maçındaki hataları sonrası bir şans daha elde etti.

BBC: Yedek kaleci için hayat zor olabilir, özellikle de dünyanın en büyük kulüplerinden birinde oynuyorsanız. Altay Bayındır, Aralık ayında Manchester United'ın Tottenham karşısında aldığı 4-3'lük acı verici yenilgisinde kornerden yediği gol sonrası alay konusu olmuştu. Ancak sadece bir ay sonra 26 yaşındaki oyuncu Arsenal'e karşı kazanılan FA Cup üçüncü tur maçında takımının galibiyetine önemli bir katkıda bulununca, Ruben Amorim onu "kahramanımız" olarak tanımladı.