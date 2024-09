Burak Yılmaz Kayserispor Teknik Direktörlüğünden İstifa Etti

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, "Maçla alakalı söyleyeceğim. 60 dakika yaptığımız planın hepsi tuttu. Önde baskı ve yakalayacağımız pozisyonlarla geçiş kovaladık. Bunu çok fazla muvaffak olduk. İlk 60 dakika ama bitiremedik. Bitiremeyince de iki takım arasındaki kalite farkı ortaya çıktı. Beşiktaş, bugün büyük takım kötü de oynasa nasıl kazanırızı gösterdi bize. O yüzden kendilerini tebrik ediyorum. Oynadığımız bütün maçlardan sadece Göztepe maçında yenilgiyi hak ettiğimizi düşünüyorum sadece. Bu maçın da son yarım saati golü yedikten sonra konuşabiliriz, tartışabiliriz. Ama mutlaka gerekçelerimiz var. Ben Göztepe maçı haricinde oyun olarak çok çok mutluyum. Ama kazanamamak bizi, şehri ve eminim sizleri çok yıpratıyor. Kazanmamız gerekiyordu. Fikstürümüz de o. Hiç bahane yok. Kesinlikle bahane yok. Göztepe maçında yedi kişi sakattı bu maçta. Bir sürü sakatımız hiçbir bahanem yok. Kesinlikle başarılı olmamız gerekiyordu" diye konuştu.

'HER ŞEYİ YAPTIK OLMADI'

Göreve geldiği ilk günden beri bahanelere sığınmadığını da belirten Burak Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu şerefli görevi bana geçen sene verdiler ve ben bu şerefli görevi de aslanlar gibi yaptım ve takımımızı kümede bıraktık. Ben geçen sene transfer cezası olduğunu biliyordum. 'Bu sezon başında da transfer cezası olursa bırakıp gitmeyeceğim' dedim. Bugün gidiyorum ama, transfer yüzünden değil. Ben bu şehri çok seviyorum. İster inanın ister inanmayın. Ben, bu insanları çok sevdim. O yüzden bir şey kaldı. Bu takımın bir kıvılcımla tekrardan eskiye dönmesi için hocanın gitmesi, artık hocanın değişmesi lazım. Çünkü biz her şeyi yapıyoruz. Çalışıyoruz, uyumuyoruz, baskıyı değiştiriyoruz, oyun kurmayı değiştiriyoruz, kavga ediyoruz, sarılıyoruz, değişmiyor. Artık bir tane bir şey kaldı, o da hocanın gitmesi. Ben bu şehre bırakıp da iyilik yapmak istiyorum. Belki ben gidersem bir kan değişikliğiyle Kayserispor'umuza böyle yararlı olacağını düşünüyorum. O yüzden bugün itibariyle bırakıyorum. Hakkım varsa helal olsun. Sizler de hakkınızı helal edin. Bugün itibariyle Kayserispor'u düşünüyorsam, bu oyuncuları seviyorsam, benim bugün bırakmam lazım. Çünkü bir tek bu kaldı. Her şeyi yaptık, her şeyi ben sizlere bir kere bile transfer demedim."