Boluspor'un olağan genel kurul tarihi belli oldu
AA - Mehmet Emin Gürbüz - Spor
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Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'un olağan genel kurulu tarihi belli oldu.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'un olağan genel kurulu tarihi belli oldu.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, toplantının 21 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00'te Boluspor Halısaha Tesisleri'nde gerçekleştirilmesine karar verildiği bildirildi.
Yasal çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantının, 28 Mayıs Cumartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor