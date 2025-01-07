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Bodrum FK, Kırklarelispor ve Beşiktaş Maçları İçin Hazırlanıyor

Bodrum FK, Kırklarelispor ve Beşiktaş Maçları İçin Hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig ekibi Bodrum FK, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında Kırklarelispor ile karşılaşacak ve ardından Beşiktaş ile Süper Lig maçına çıkacak. Takım, her iki karşılaşmada da galibiyet hedefliyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında karşı karşıya geleceği Kırklarelispor ile Süper Lig 19. hafta maçında Beşiktaş deplasmanı için hazırlıkları sürdürdü.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek. 8 Ocak Çarşamba günü Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'da başlayacak. Yeşil-beyazlılar 11 Ocak Cumartesi günü de Trendyol Süper Lig 19. hafta maçında İstanbul'da Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Deplasmanda oynayacağı iki maçın da hazırlıklarını sürdüren Bodrum FK, iki maçta da galip gelmeyi hedefliyor.

Bodrum FK'nın genç yeteneklerinden Ege Bilsel, "Kayseri maçından sonra çalışmalarımıza başladık. İnşallah yarın Kırklareli'yi, hafta sonunda Beşiktaş'ı yenip güzel bir seri yakalamak istiyoruz. Kendimize gelmek istiyoruz. İyi futbol oynuyoruz. Samsunspor maçının ikinci yarısı dışında bütün maçlarda istediğimiz şekilde oynadığımızı düşünüyorum. Galatasaray ve Trabzonspor maçları da buna dahil. İstediğimiz galibiyetleri alıp Bodrum'a dönmek istiyoruz. Özellikle Beşiktaş maçında yüksek bir motivasyon olacak, çok konsantreyiz takım olarak. Önemli bir maça çıkacağımızın farkındayız. Taraftarlarımız hiçbir zaman desteğini bizden esirgemesin, hep yanımızda olsunlar. Biz onlara söz veriyoruz, bu ligde kalacağız. Her şey çok güzel olacak" dedi.

Volkan Demirel: "Kural hatası mı, hakem hatası mı?"

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, geçtiğimiz pazar günü oynanan Kayseri maçında hakem tarafından bir hata yapıldığını ifade ederek şunları söyledi:

"Kazanmamız gereken bir maçtı, bir puan aldık. Bu ligde her maç her puan önemli. Ama kendi evinizde bilhassa kaybetmememiz lazım. Bizim için iki puan kaybı ama bu ligde de her bir puanın öneminin olduğunu biliyoruz. Artık o maç geride kaldı. O maçtan alacağımız değerleri alacağız. Kupa maçıyla beraber önümüze bakmaya devam edeceğiz. Geçen maçta hem hakem davranışları, hem rakip takımın değişikliğinde yaşanan hata. Biz analizleri yaparken fark ettik. Tabelada yazan numara dışarı çıkıyor, sonra tekrar içeri giriyor, sahada kısa süre 12 oyuncu oluyor. Evet sonra bir kişi eksiliyor ama o zaman da 6 değişiklik mi yapılmış oluyorlar. Ne oldu diye bir dördüncü hakemin yanına gittiğimde değişiklik kağıdının karalandığını gördüm. Bunun iyi bir şekilde incelenmesi lazım. Artık kural hatası mı, hakem hatası mı? Üzerine düşülmesi gerektiğini düşünüyorum."

"Kupa bizim için değerli"

Kupada Kırklareli, ligde de Beşiktaş ile oynayacakları maçı değerlendiren Demirel, "Şimdi önümüzde bir kupa maçı var. Kupa bizim için değerli. Bugün Kırklareli'ne geçeceğiz. Yarın 13.00'da oynayacağız. İnşallah iyi bir skor alırız. Daha az süre bulan oyuncularımızın oynayacağı bir maç olacak. Onlar için de kendini gösterme fırsatı olacak. Sonrasında da önümüzdeki maça bakacağız. Beşiktaş maçı zor bir atmosfer. Ama ben geldiğimden beri büyük takımlara karşı, hem Galatasaray hem de Trabzon'a karşı iyi oyunlar sergilediğimizi gördük. Elde edemediğimiz sadece skordu. Ben yine iyi oynayacağımızı düşünüyorum, yine iyi konsantre olacağımızı düşünüyorum. Skor da yaparsak bence puan ya da puanlar alacağız. Dediğim gibi Kayseri'de kaybettiğimiz 2 puanın telafisini belki bu maçta görebiliriz. Çünkü böyle maçların konsantrasyonu, havası başka oluyor. Umuyorum ki, inşallah puan ya da puanlarla Bodrum'a döneceğiz."

Beşiktaş'taki teknik direktör belirsizliğinin kendileri için bir avantaj olup olmayacağı sorusuna da yanıt veren Volkan Demirel, "Bizim için fark etmez. Bizim rakibimiz kim olursa olsun, teknik adamı kim olursa olsun, biz çıkıp kendi işimizi yapmaya çalışıyoruz. Her teknik adama da saygı duyuyoruz" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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