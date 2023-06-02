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Beyoğlu Yeni Çarşı, Efeler 09'u 1-0 mağlup etti

Beyoğlu Yeni Çarşı, Efeler 09'u 1-0 mağlup etti

Spor Haberleri

TFF 3. Lig play-off 2. tur ilk maçında Beyoğlu Yeni Çarşı, sahasında Efeler 09'u 1-0 mağlup etti. Eşleşmede bir üst tura çıkacak takımın belirleneceği rövanş maçı, 7 Haziran Çarşamba günü Aydın'daki Adnan Menderes Stadı'nda yapılacak.

TFF 3. Lig play-off 2. tur ilk maçında Beyoğlu Yeni Çarşı, sahasında Efeler 09'u 1-0 mağlup etti.

Eşleşmede bir üst tura çıkacak takımın belirleneceği rövanş maçı, 7 Haziran Çarşamba günü Aydın'daki Adnan Menderes Stadı'nda yapılacak.

Kaynak: AA / Murat Kaya - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Beyoğlu Efeler Spor Haberler

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