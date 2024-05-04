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Lovely Runner 9. bölüm ne zaman? Lovely Runner 9. bölüm yayınlandı mı?

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Lovely Runner Güney Kore televizyon dizisidir. Dizi, yazar Doong Doong tarafından web roman olarak yayımlanan "Yarının En İyisi" adlı esere dayanmaktadır. Peki, Lovely Runner 9. bölüm ne zaman? Lovely Runner 9. bölüm yayınlandı mı?

Lovely Runner 9. bölüm ne zaman? Sorusu, merak ediliyor ve dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Yetenekli oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle "Lovely Runner", hem yerel hem de uluslararası izleyicilerin ilgisini çekmiştir. Peki, Lovely Runner 9. bölüm ne zaman? Lovely Runner 9. bölüm yayınlandı mı?

LOVELY RUNNER 9. BÖLÜM NE ZAMAN?

8. bölümü yayınlanan Lovely Runner dizisinin 9. bölümü 6 Mayıs 2024 Pazartesi günü yayınlanması öngörülmekte.

LOVELY RUNNER HAKKINDA

"Lovely Runner"Byeon Woo-seok ve Kim Hye-yoon'un başrollerini paylaştığı devam eden bir Güney Kore televizyon dizisidir. Dizi, yazar Doong Doong tarafından web roman olarak yayımlanan "Yarının En İyisi" adlı esere dayanmaktadır ve aynı zamanda bir webtoon olarak da yayımlanmıştır. 8 Nisan 2024 tarihinde tvN kanalında prömiyerini yapmış olup, her Pazartesi ve Salı günü saat 20:50'de (KST) yayınlanmaktadır.

Emir Ceran
Emir Ceran
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