20 Mayıs hangi burç? 20 Mayıs'da doğanlar hangi burç oluyor? 20 Mayıs tarihi hangi burç olur?

20 Mayıs hangi burç? Merak ediliyor ve araştırılıyor. 120 burcun tarihleri ayları merak konusu oluyor. Yükselen burçlar doğum saatine göre değişkenlik göstermektedir. Eğer doğduğunuz gün saat kaçta doğduğunuzu biliyorsanız yükselen burcunuzu kolaylıkla hesaplayabilirsiniz. Peki, 20 Mayıs hangi burç? 20 Mayıs'da doğanlar hangi burç oluyor? 20 Mayıs tarihi hangi burç olur?

20 MAYIS HANGİ BURÇ?

20 Mayıs tarihinde doğanlar İkizler burcundandır. İkizler burcu, 21 Mayıs ile 20 Haziran tarihleri arasında doğanları kapsar. Bu nedenle, 20 Mayıs doğumlu kişiler İkizler burcunun özelliklerini taşırlar. İkizler burcu, hava elementine ve Merkür gezegenine hükmeder. İletişimde ustalık, esneklik, zihinsel uyarıcılara ilgi ve hareketlilik İkizler burcunun temel özelliklerindendir.