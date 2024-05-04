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Ekmeğe zam var mı? Ekmeğe zam gelecek mi, kaç TL olacak?

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Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, girdi maliyetlerindeki artışa dikkat çekerek, İstanbul'da ekmek fiyatlarına dair açıklamalarda bulundu. Peki, Ekmeğe zam var mı? Ekmeğe zam gelecek mi, kaç TL olacak?

Ekmeğe zam var mı? Merak edilmekte. Her sofranın vazgeçilmezi olan ve en fazla tüketilen gıdalar arasında yer alan ekmeğe yeni bir zam yapılması gündemde. Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, bu ayın 15'inden sonra Ekmeğe zam gelecek mi, kaç TL olacak? Sorusuna yanıt verdi. Peki, Ekmeğe zam var mı? Ekmeğe zam gelecek mi, kaç TL olacak?

EKMEĞE ZAM VAR MI?

Kolivar, ekmeğin fiyatının 12.5 liradan başlayarak 15 lirayı bulabileceğini ifade etti. İstanbul'da Şişli, Beşiktaş'ta, Kadıköy'de fırınlar için istenen kiraların 140 bin liraya kadar çıktığını söyleyen Cihan Kolivar, " Arnavutköy, Sultangazi gibi yerlerde ise kiralar 20-25 bin lira olabiliyor. Bu kadar kira farkı maliyetleri katlıyor. Bunu düşününce İstanbul'un her yerinde ekmeğin aynı fiyata satılması söz konusu olabilir mi" diye sordu.

Kolivar, "Maliyet artışları üreticiyi zorluyor. Bu ayın 15'inden sonra, İstanbul'da ekmeğin kilogram fiyatı 60 liraya çıkabilir. Ekmeğin fiyatı da semtlere göre değişmekle birlikte 12.5 liradan başlayarak 15 lirayı bulabilir" dedi.

Emir Ceran
Emir Ceran
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