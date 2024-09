Bayburt'ta 19 Eylül Gaziler Günü Çeşitli Spor Etkinlikleriyle Kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü, Bayburt'ta çeşitli spor etkinlikleriyle kutlandı. Bayburtlu gaziler, spor etkinliğinde bir araya geldiler. Çelenk sunumuyla, şehitlikteki temsili mezarlara karanfil bırakılmasıyla başlayan 19 Eylül Gaziler Günü programı, yürüyüş ve spor etkinliğiyle devam etti. Protokol üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirilen 'Kahramanlarla Yürüyoruz' yürüyüş etkinliğinde iç güvenlik ve Kıbrıs gazileri Dörtyol mevkiinden Türk bayraklarıyla Saray Bahçesi kent meydanına kadar yürüdüler. Yürüyüş, Saray Bahçesi'nde son bulurken, burada 'Kahramanlar Sahada, Kalbimiz Onlarla Spor Etkinlikleri' düzenlendi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki sporcular tarafından gösteriler yapıldı. Jimnastik, karate, tekvando sporcuları programa katılanlara hünerlerini sergilediler. Sporcuların gösterileri, izleyenlerden tam not alırken bu sefer gaziler spor etkinliklerine katılarak voleybol oynayıp, bilek güreşi yaptılar. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte Bayburt Valisi Mustafa Eldivan da gazilerin oyunlarına eşlik etti. İç güvenlik gazisi Kemalettin Şahin ile masa tenisi oynayan Vali Eldivan, gazi Şahin'i sergilediği performanstan ötürü tebrik etti.

Bugünü düzenleyenlere, programda emeği geçenlere teşekkür eden Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Selami Köksal, "19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi. Programa katkı sunan bakanlıklarımıza, sayın valimize, müdürlüklerimize çok teşekkür ediyoruz. Ezan dinmesin, bayrak inmesin diye bize verilecek olan göreve her zaman hazırız" diyerek konuştu. 1994 yılında Şırnak'ta gazi olan iç güvenlik gazisi Kemalettin Şahin de olağanüstü hal durumunda her zaman, her yerde göreve hazır olduğunu belirtti. Kıbrıs gazisi Rahmi Karabulutoğlu ise, bugün düzenlenen programdan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Bugün yapılan etkinlikler bizleri çok mutlu etti. Kıbrıs gazisiyim, herhangi bir savaş durumunda ben de vatan için her zaman hazırım" dedi.

Saray Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikler, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu. - BAYBURT