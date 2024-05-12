Başakşehir, Sivasspor'u 1-0 yenerek Avrupa kupalarına katılma hedefine bir adım daha yaklaştı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor'u 1-0 yenen RAMS Başakşehir'in yardımcı antrenör Mustafa Keçeli, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Teknik direktör Çağdaş Atan'ın kırmızı kart görmesi nedeniyle maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan isim olan Keçeli, müsabakaya iyi başladıklarını belirtti.

Set hücumlarında Sivasspor'un çok fazla gol yediğini bildiklerini ve oyun sistemini ona göre kurduklarını dile getiren Keçeli, "Oyuna iyi başladık, pozisyonlarımız da var. Daha sonra plan biraz erken tutmaya başladı. İlk yarı duran toptan golü bulduk ve ikinci yarı bizim için daha rahat geçti." dedi.

Galip geldikleri için mutlu olduklarını dile getiren Keçeli, şunları kaydetti:

"Mutluyuz çünkü Avrupa kupalarına katılma hedefimiz var. Şimdi UEFA Avrupa Konferans Ligi bizim için garanti oldu. Ancak daha büyük bir hedefimiz var. Haftaya oynayacağımız Trabzonspor maçını kazanıp UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak istiyoruz. Geldiğimiz süreç çok sancılıydı, zor bir dönem geçirdik. Geldiğimizde çok zor maçlar oynadık. Oyuncular inandı, oyunumuza ikna oldular, iyi mücadele verdiler ve hedeflediğimiz Avrupa kupalarına kaldık."