Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Zehra Demirhan Gümüş Madalya Kazandı

Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 50 kiloda Zehra Demirhan gümüş madalya kazandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen organizasyona, kadınların müsabakalarıyla devam edildi.

Zehra Demirhan, finalde şampiyonaya bireysel katılan Natallia Varakina'yla karşılaştı. Rakibine mağlup olan Zehra, şampiyonayı gümüş madalyayla tamamladı.

Şampiyonada 55 kiloda Tuba Demir, 59 kiloda Sevim Akbaş, 76 kiloda ise Nazar Batır, bronz madalya maçlarında rakiplerine mağlup oldular.

Elvira Kamaloğlu finale yükseldi

Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Elvira Kamaloğlu finale yükseldi.

Kadınlar 57 kiloda mindere çıkan Elvira, iki maçını da rahat kazanarak adını finale yazdırdı. Milli sporcu finalde yarın Azerbaycan'dan Zhala Aliyeva'yla karşılaşacak.

Organizasyonda 53 kiloda Şevval Çayır, 65 kiloda Nesrin Baş, 72 kiloda ise Bükrenaz Sert yarı finalde rakiplerine elendi. Şevval, Nesrin ve Bükrenaz yarın kendi kilolarında bronz madalya maçına çıkacak.

Öte yandan 62 kiloda Selvi İlyasoğlu ise ilk turda turnuvaya veda etti.

Şampiyonada yarın serbest stil ve kadınlar müsabakaları yapılacak.