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Atıcılar hedefi 12'den vurdu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Atıcılar hedefi 12'den vurdu

Osmangazi Belediyespor Atıcılık Takımı sporcuları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Kupası Yarışmaları'nda rakipleri karşısında üstün performans sergileyerek madalyaya doydu.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyespor Atıcılık Takımı sporcuları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Kupası Yarışmaları'nda rakipleri karşısında üstün performans sergileyerek madalyaya doydu.

Bursa Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından Osmangazi Havalı Silahlar Poligonu'nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik Kupası Yarışmaları, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Toplam 25 sporcunun ter döktüğü müsabakaya Osmangazili atıcılar damga vurdu. Tabanca bayanlar kategorisinde yarışan Yağmur Özkaranlık 510 puanla birincilik, Elvan Sancar 503 puanla ikincilik, Selen Eryaş 492 puanla üçüncülük başarısı elde ederken, tabanca erkekler kategorisinde boy gösteren Bülent Eryakalı 531 puanla ikincilik kürsüsüne çıktı. Bunun yanı sıra tüfek bayanlarda da, Beyza Duman 597 puanla altın, Defne Deniz Torun 579 puanla gümüş, Zerrin Anbarcılar 578 puanla bronz madalya kazandı.

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İhlas Haber Ajansı / Spor

Ulusal Egemenlik, Osmangazi, Atıcılık, 23 Nisan, Spor, Haberler

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