TJK, Yayın Hakları İçin Stratejik Ortaklık Kurdu

TÜRKİYE Jokey Kulübü (TJK), Hipodrom Şans Oyunları ve Platform Şans Oyunları A.Ş. ile yeni bir anlaşmaya imza attı. Bu stratejik ortaklık kapsamında, TJK yarışlarının web ve mobil ortamlardaki yayın hakları, artık iki şirketin oluşturduğu ortak girişim tarafından yürütülecek. Anlaşmanın imza töreni, bugün TJK Başkanı Serdal Adalı, Hipodrom Şans Oyunları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Oktay ve Platform Şans Oyunları A.Ş. Yetkilisi Ömer Onan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Hipodrom Şans Oyunları A.Ş. ve Platform Şans Oyunları A.Ş. ortak girişimi, Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) web ve mobil platformlardaki yarış yayın haklarını satın alarak, yarış tutkunlarına benzersiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. TJK'nın gerçekleştirdiği at yarışı yayınlarının web ve dijital ihalesini on yıllığına kazanan ortak girişim, kendi platformlarında yarış severlere sunacak. Bu yeni dönem, izleyicilere tüm hipodromlardan HD yayın sağlayarak, daha kaliteli yayınlar ve zengin içerikler ile at yarışlarını daha erişilebilir ve heyecan verici hale getirecek.

TJK Başkanı Serdal Adalı, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay ve Platform Şans Oyunları A.Ş. yetkilisi Ömer Onan'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde, Hipodrom.com Genel Müdürü Ersin Erdem, Genel Müdür Yardımcısı Emre Kokkaya, TJK Yönetim Kurulu Üyesi Gülnur Gülerce, TJK Genel Müdürü Tuncel Aydın ve TJK TV Genel Müdürü Hakan Canıtez de yer aldı.

ADALI: TÜM ÇABALARIMIZ, TÜRKİYE'DEKİ AT YARIŞLARININ HEM KALİTE HEM DE CİRO OLARAK İSTEDİĞİMİZ SEVİYEYE GELMESİ İÇİN

İmza töreninde konuşan TJK Başkanı Serdal Adalı, anlaşmanın Türkiye'deki at yarışlarının dijital platformlarda daha kaliteli bir şekilde izleyicilere ulaşmasına katkı sağlayacağını vurguladı. Adalı, şunları söyledi:

"Dijital ortamda yarışların canlı yayınlanması ve yarışseverlere kaliteli bir görüntüyle ulaşması bizim için çok önemliydi. Geldiğimiz noktada, yaptığımız anlaşmalarla bu hedefi en güzel şekilde gerçekleştireceğiz. İki canlının bir arada olduğu bir sporun görüntüsü, diğer sporlara nazaran çok daha farklı bir deneyim sunuyor. Bu nedenle, hem yarışçılığımız hem de camiamız için, ayrıca bu işe emek verecek arkadaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum."

Konuşmasında yarışçılığın ekonomik ve uluslararası boyutuna da değinen Adalı, şunları söyledi:

"Bu iş, biraz da maddi olanaklara dayanıyor. Tüm çabalarımız, Türkiye'deki at yarışlarının hem kalite hem de ciro olarak istediğimiz seviyeye gelmesi için. Ciro yükseldikçe, at sahipleri ve yetiştiricilerin de gelirleri artacaktır. Tahmin ediyorum ki birkaç yıl içinde Türk atçılığı yurtdışında da adından sürekli şekilde söz ettirmeye başlayacak. Bu konuda çok umutluyum."

OKTAY: BU İŞİ HAK ETTİĞİ YERLERE GETİRECEĞİZ

Hipodrom Şans Oyunları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Oktay, TJK ile işbirliğini daha da ileri taşımak istediklerini belirterek, yayın kalitesinin artırılmasının önemine değindi. Oktay, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu işlere izlendikçe ilgi daha çok artıyor. Biz de TJK ile birlikte geldiğimiz bu noktayı daha ileriye taşımak istiyoruz. Bu nedenle, hem mevcut hem de gelecekteki yarış severler için HD kalitesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. İnşallah bu anlamda faydalı olur. Yatırımlarımıza devam edeceğiz. TJK ile kol kola, proje ortaklarımızla birlikte bu işi hak ettiği yerlere getireceğiz."

ERDEM: YARIŞ SEVERLERİN, EVLERİNDE OTURURKEN HİPODROMDAYMIŞ GİBİ BİR SEYİR ZEVKİ YAŞAMASINI UMUYORUZ

Hipodrom.com Genel Müdürü Ersin Erdem, yayın ihalesiyle birlikte Türkiye'deki hipodromlardaki yayın kalitesinin önemli ölçüde iyileştirileceğini vurguladı ve bu adımın yarış severler için büyük bir fark yaratacağını belirtti. Erdem, şunları söyledi:

"Bu yayın ihalesi ile birlikte aslında Türkiye'deki en büyük sorunlardan birini çözüyor olacağız. Türkiye'de on tane hipodrom var ve bunların çoğunda HD yayın yok. Dört tane canlı yayın aracıyla birlikte yarış severlerin, evlerinde otururken hipodromdaymış gibi bir seyir zevki yaşamasını umuyoruz. Türkiye Jokey Kulübü'nün uzun süredir çözmeye çalıştığı bir sorundu bu. Ortak girişimimizle beraber, yaz aylarına kadar bu problemi çözmüş olacağımızı düşünüyoruz. Dört tane canlı yayın aracının siparişi verildi, bunlar Türkiye'de montajlanacak ve Türkiye Jokey Kulübü'ne teslim edilecek. Bu yayın operasyonlarıyla birlikte, yarış severlerin en büyük sıkıntısı olan yayın kalitesi en üst seviyeye çıkarılacak. Yarışları evlerinden ve mobil cihazlarından en iyi şekilde takip edebilecekler."

'ULUSLARARASI ARENADA DA HD KALİTESİYLE TÜRK YARIŞÇILIĞI TAKİP EDİLEBİLECEK'

Erdem, projenin Türkiye için iki önemli unsura dayandığını belirterek, "Burada iki temel unsur var. Birincisi, yarış severin talepleri çok önemli. Yarışların daha fazla takip edilmesiyle, yarış sever sayısının artacağını umuyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağan ettiği atçılığı, bir miras olarak düşünüyoruz ve bu mirası daha fazla vatandaşa ulaştırmayı hedefliyoruz. Bugün bir imza törenine şahit olduk ama bu bence Türk yarışçılığı için dikilen bir fidan. Bu fidan, yaz aylarına kadar yeşerecek ve uluslararası arenada da HD kalitesiyle Türk yarışçılığı takip edilebilecek ve oynanabilecek" diye konuştu.

'ATLI TERAPİ MERKEZLERİNE BEŞ YIL BOYUNCA DESTEK VE SPONSORLUK SAĞLAYACAĞIZ'

Sosyal sorumluluk projelerine de değinen Erdem, atlı terapi merkezlerine yönelik destek çalışmalarını şu şekilde anlattı:

"Sosyal sorumluluk anlamında, yarış severleri dinlemeye devam eden bir kurumuz. 2025'in başı itibariyle önemli bir adım atacağız. Türkiye Jokey Kulübü'nün rehabilitasyona ihtiyacı olan çocuklar ve bireyler için sağladığı atlı terapi merkezlerine beş yıl boyunca destek ve sponsorluk sağlayacağız. Amacımız, bu merkezlerin daha rahat ve konforlu bir şekilde hizmet vermesini sağlamak. Demirören ailesi olarak bu sorumluluğu üzerimizde hissediyoruz ve Jokey Kulübü profesyonelleriyle böyle bir projeye başlıyoruz."

KOKKAYA: EN BAŞINDAN BERİ BU PROJEYE ÇOK ÖZENLE HAZIRLANDIK

Hipodrom.com Genel Müdür Yardımcısı Emre Kokkaya ise bu projeye büyük bir özenle hazırlandıklarını belirterek, "Gerçekten çok önemli bir proje hayata geçti. En başından beri bu projeye çok özenle hazırlandık ve bir dönüm noktası olacağını düşünüyoruz. Yarış yayınları konusunda da en iyisini yaparak platformlarımıza servis edeceğiz. Hipodromlarda yayın kalitesini artırarak, yarış severlerin seyir keyfini en üst düzeye çıkaracağız. Bu proje hepimizi çok heyecanlandırıyor ve tüm camia, yarış severler ve bizler için hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

ONAN: DAHA BÜYÜK KİTLELERE ULAŞMANIN EN ÖNEMLİ YOLLARINDAN BİRİ 'YAYIN'

Platform Şans Oyunları A.Ş. Yetkilisi Ömer Onan, atçılık sektöründe yapılan yatırımların önemine değinirken, yayın kalitesinin artırılmasının sektörü büyütmek açısından kritik rol oynadığını vurguladı. Onan, kendi spor geçmişine atıfta bulunarak şunları söyledi:

"Ben de bir sporcu olarak, profesyonel kariyerim boyunca ve Basketbol Federasyonu'nda çalıştığım dönemde, daha büyük kitlelere ulaşmanın ve bir sektörü büyütmenin en önemli yollarından birinin yayın olduğunu gördüm. Türk atçılığına yatırım yaparken, yayın ihalesinin de bir parçası olmak istedik. Çünkü ne kadar yayın kalitesini artırırsanız, yalnızca mevcut yarış severleri değil, aynı zamanda yeni izleyicileri de bu dünyaya çekmeye başlarsınız."

Yayın kalitesinin artmasıyla daha geniş bir izleyici kitlesinin çekileceğini belirten Onan, atçılığın tüm paydaşlarına olan katkıyı şu sözlerle ifade etti:

"Yayınlar kalitesini artırdıkça, daha çok insan bu dünyaya ilgi duyacak. Atçılığı, bacasız bir fabrika olarak görüyoruz ve bu iş büyüdükçe, at yetiştiricilerinden antrenörlere, seyislere kadar herkes daha fazla kazanç sağlayacak. Bu iş ne kadar büyürse, tüm paydaşların da faydası o kadar artar."

'ATÇILIKTA ÇOK BÜYÜK BİR POTANSİYELİMİZ VAR'

Türkiye'de atçılığın köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyleyen Onan, uluslararası arenada daha büyük hedeflere ulaşılması gerektiğine inandığını belirterek, "Atçılık Türkiye'de yüzyıllardır sevilen bir spor, ancak dünyayla karşılaştırdığımızda çok büyük bir potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum. Neden Amerika'yı, İngiltere'yi veya Fransa'yı yakalamayalım. Tüm yatırımlarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Bu iş ne kadar büyürse, paydaşlar o kadar mutlu olacak ve yarış severler de daha kaliteli bir ortamda yarışları izleyebilecekler" dedi.

GÜLERCE: OMUZ OMUZA VEREREK, DAHA BÜYÜK KİTLELERE ULAŞACAĞIZ

TJK Yönetim Kurulu Üyesi Gülnur Gülerce ise anlaşmanın uzun vadeli önemini vurgulayarak şunları söyledi:

"Bugün, Türkiye Jokey Kulübü adına çok önemli bir gün oldu. On yıllığına imzaladığımız bu dijital hak sözleşmesinin her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyorum. Omuz omuza vererek, daha büyük kitlelere başarıyla hitap edeceğimize inanıyorum."