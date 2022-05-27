Artistik cimnastik: Varna World Challenge Kupası - Haberler

Artistik cimnastik: Varna World Challenge Kupası
AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Bulgaristan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Varna World Challenge'da milli sporcu Sercan Demir finale kaldı.
Bulgaristan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Varna World Challenge'da milli sporcu Sercan Demir finale kaldı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Varna'da düzenlenen organizasyonda Sercan Demir, yarıştığı paralel barda 14.100 puanla adını finale yazdırdı.
Organizasyonda paralel bar finali yarın gerçekleştirilecek.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor