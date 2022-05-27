Artistik cimnastik: Varna World Challenge Kupası - Haberler

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Artistik cimnastik: Varna World Challenge Kupası

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Artistik cimnastik: Varna World Challenge Kupası

Bulgaristan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Varna World Challenge'da milli sporcu Sercan Demir finale kaldı.

Bulgaristan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Varna World Challenge'da milli sporcu Sercan Demir finale kaldı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Varna'da düzenlenen organizasyonda Sercan Demir, yarıştığı paralel barda 14.100 puanla adını finale yazdırdı.

Organizasyonda paralel bar finali yarın gerçekleştirilecek.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Milli Sporcu, Bulgaristan, Cimnastik, Türkiye, Spor, Haberler

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