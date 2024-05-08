Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor'da yeni kural ne, takımlar yeniden karışacak mı? Eleme adayları kimler?

Survivor'ın kaderini değiştirecek yenilikleri Acun Ilıcalı anlattı. Dün yayınlanan bölümde, Acun Ilıcalı yarışmacılara yeni bir değişiklikten bahsetti. Yarışmacıların merakla beklediği değişikliğin ne olduğu araştırılıyor. Peki, Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor'da yeni kural ne? Takımlar yeniden karışacak mı?

SURVIVOR'DA YENİ KURAL NE?

Acun Ilıcalı, dün yayınlanan programda 3 eleme adayı dışında dördüncü eleme adayının haftanın en düşük performans gösterecek yarışmacısı olacağını belirtti. Ayrıca, takımlar artık her hafta karışacak. Bu durum, yarışmacılar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

SURVIVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takım ada konseyinde bir yarışmacıyı eleme potasına gönderdiler. Mavi takımın ada konseyinde Batuhan 3, Yunus Emre ise 4 oy aldı. Böylece ilk eleme adayı Yunus Emre oldu.

SURVIVOR'DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı Batuhan oldu.

SURVIVOR'DA 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın üçüncü eleme adayı Kırmızı takımdan Sercan oldu.

SURVIVOR'DA SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

Oyunu kaybederek gözyaşlarına boğulan Mavi takım ada konseyinde potaya göndereceği ismi belirledi. Haftanın son eleme adayı Furkan oldu. Furkan ilk defa düelloya çıkacak.