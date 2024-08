Ardahan'da Geleneksel Rahvan Atları Yarışları'nda Final Heyecanı

Ardahan'da düzenlenen ve sağanak yağış nedeniyle bir gün ertelenen Geleneksel Rahvan Atları Yarışları'nda final heyecanı yaşandı.

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Ardahan Rahvan At Binicilik Kültür ve Spor Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen Geleneksel Rahvan Atları Yarışları'nda heyecan üst derecedeydi. Ardahan'da düzenlenen yarışlara Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 70 at katıldı. Yarışmalar öncesinde sağanak yağış nedeniyle bozulan zemin iş makinası yardımıyla temizlenerek hazır hale getirildi. Renkli anların yaşandığı Geleneksel Rahvan Atları Koşusu'nda, Türkiye'nin dört bir yanında getirilen atlar yarıştı. Rahvan at koşusuna, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Şampiyonada, üçlü tay kategorisinde Abdulbaki Özgün, dörtlü tay kategorisinde Şehmuz Yaprak, küçük orta kategorilerinde Ziver Lale, deste kategorisinde Türker Ateş, büyük orta kategorilerinde Aziz Özbek, başaltı kategorisinde Selim İleri ve baş kategorisinde ise Osman Palamut birinci oldu.

Yarışmalarda derece alanlara, Milliyetçi Hareket Partisi Prti MYK üyesi Taşkın Özdemir, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu ve diğer ilgililer ödüllerini verdi. - ARDAHAN