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Anneler Günü'nü yeşil sahada anneleriyle kutladılar

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Anneler Günü'nü yeşil sahada anneleriyle kutladılar

Denizli'de Yeşil Çivril Belediyespor alt yapı oyuncuları 08 Mayıs Anneler Günü'nü yeşil sahada anneleriyle karşılıklı futbol oynayarak kutladı.

ÇİVRİL, DENİZLİ (İHA) - Denizli'de Yeşil Çivril Belediyespor alt yapı oyuncuları 08 Mayıs Anneler Günü'nü yeşil sahada anneleriyle karşılıklı futbol oynayarak kutladı.

Çivril Belediyesi ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Anneler günü dolayısıyla 'Annemle Futbol Oynuyorum' etkinliği düzenledi. İlçe stadında düzenlenen organizasyonda Çivrilspor alt yapı oyuncuları ve anneleri karşılıklı futbol oynadı. Maç sonunda genç oyuncular annelerinin kullandığı penaltı atışlarını kurtarmaya çalıştı. Maç ve penaltı atışları sonrasında Anne ve genç futbolculara teşekkür eden başkan Niyazi Vural "Hayatımızın her anında yanımızda olan, ayakları altında cenneti, yüreğinde hayatın her güzelliğini taşıyan, sevgiyle sarıp şefkatle kucaklayan en kıymetli varlıklarımız, annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" dedi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Anneler Günü, Denizli, Futbol, Çivril, Spor, Haberler

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