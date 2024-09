Amasyaspor 1-1 Tire 2021 FK: Haftayı Beraberlikle Kapattı

Nesine 3. Lig 2. Grupta Amasyaspor, ligin 4. haftasında sahasında konuk ettiği Tire 2021 FK ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.

Stat: 12 Haziran Stadyumu

Hakemler: Turhan Beyke xx, Burak Savaş xx, Furkan Ogün Demir xx

Amasyaspor: Ozan Can Oruç x, Yunus Emre Çakır x (Muhammed Enes Doğan dk.69 x), Enes Salih Çavdar x, İlhan Topatar x (Mustafa Ethem Erboğa dk. 79 x), Ahmed Kağan Gürbüz xx (Sabit Hakan Yılmaz dk.60 x), Oğuzhan Öztürk x (Yunus Emre Aydemir dk.69 x), Hasan Türkyılmaz x, Erçin Ilgaz x, Fatih Kıran x (Burhan Çağlıyan dk.69 x), Onur Paksoy x, Hakan Olkan x

Tire 2021 FK: Fatih Demirlek x, Berke Kılıç x (Sinan Akgöl dk.46 x), Samet Önger x, Yasin Elmas x (Murat Elkatmış dk.46 xx), Mertcan Aktaş x, Said Can Açıkalın x, İlhan Aslanoğlu x, Mehmet Tosun x (Mustafa Özyaşar dk.54 x), Serhat Baştan x (Durmuş Can Efe Çakmak dk.77 x), Kadir Mert Örentepe x (Miran Avcı dk.41 x), Umut Can Çoban x

Goller: Ahmed Kağan Gürbüz dk.28 (Amasyaspor), Murat Elkatmış dk.57 (Tire 2021 FK)

Sarı kartlar: Ahmed Kağan Gürbüz (Amasyaspor), Mertcan Aktaş (Tire 2021 FK) - AMASYA