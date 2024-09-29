Üye Girişi
Haberler

Amasyaspor 1-1 Tire 2021 FK: Haftayı Beraberlikle Kapattı

Amasyaspor 1-1 Tire 2021 FK: Haftayı Beraberlikle Kapattı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 3. Lig 2. Grupta Amasyaspor, sahasında Tire 2021 FK ile 1-1 berabere kaldı. Goller Ahmed Kağan Gürbüz ve Murat Elkatmış'tan geldi.

Nesine 3. Lig 2. Grupta Amasyaspor, ligin 4. haftasında sahasında konuk ettiği Tire 2021 FK ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.

Stat: 12 Haziran Stadyumu

Hakemler: Turhan Beyke xx, Burak Savaş xx, Furkan Ogün Demir xx

Amasyaspor: Ozan Can Oruç x, Yunus Emre Çakır x (Muhammed Enes Doğan dk.69 x), Enes Salih Çavdar x, İlhan Topatar x (Mustafa Ethem Erboğa dk. 79 x), Ahmed Kağan Gürbüz xx (Sabit Hakan Yılmaz dk.60 x), Oğuzhan Öztürk x (Yunus Emre Aydemir dk.69 x), Hasan Türkyılmaz x, Erçin Ilgaz x, Fatih Kıran x (Burhan Çağlıyan dk.69 x), Onur Paksoy x, Hakan Olkan x

Tire 2021 FK: Fatih Demirlek x, Berke Kılıç x (Sinan Akgöl dk.46 x), Samet Önger x, Yasin Elmas x (Murat Elkatmış dk.46 xx), Mertcan Aktaş x, Said Can Açıkalın x, İlhan Aslanoğlu x, Mehmet Tosun x (Mustafa Özyaşar dk.54 x), Serhat Baştan x (Durmuş Can Efe Çakmak dk.77 x), Kadir Mert Örentepe x (Miran Avcı dk.41 x), Umut Can Çoban x

Goller: Ahmed Kağan Gürbüz dk.28 (Amasyaspor), Murat Elkatmış dk.57 (Tire 2021 FK)

Sarı kartlar: Ahmed Kağan Gürbüz (Amasyaspor), Mertcan Aktaş (Tire 2021 FK) - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

amasya Futbol Yaşam Spor

İstanbul'a şiddetli sağanak yağış uyarısı! Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

Saat verildi, sıcaklıklar rekor seviyede düşecek

 Savunmaları da çileden çıkaracak cinsten! Şimşek'in çağrısının ardından herkes aynı şirketi ihbar ediyor

Şimşek'in çağrısının ardından herkes aynı şirketi ihbar ediyor

 Nasrallah posteri, bir şehrimizi karıştırdı! Yazdıkları yazı da bir o kadar ilginç

Nasrallah posteri, bir şehrimizi karıştırdı! Yazdıkları yazı da bir o kadar ilginç
Karısının direksiyon hocasını bu hale getirdi! Olayın nedeni akılalmaz

Karısının öğretmenini bu hale getirdi! Olayın nedeni akılalmaz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor- Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Trendyol Süper Lig 7. Hafta Trabzonspor- Konyaspor maç özeti! Bein Sports CANLI izle! (ANTALYASPOR- FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Antalyaspor- Fenerbahçe maçının ilk 11'leri! Eyüpspor- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor- Gaziantep FK maç özeti! Eyüpspor Gaziantep FK MAÇI CANLI İZLE! Eyüpspor- Gaziantep FK maçı şifresiz, HD izleme linki var mı? Eyüospor- Gaziantep maçı kaç kaç? KUŞADASISPOR- BORNOVA 1877 MAÇI İZLE! Kuşadasıspor- Bornova 1877 maçı şifresiz mi? SOMASPOR- BEYOĞLU YENİ ÇARŞI MAÇI İZLE! Somaspor- Beyoğlu Yeni Çarşı maçı ne zaman? TFF 2. Lig maçı izleme linki var mı? Atletico Madrid- Real Madrid maçı CANLI İZLE! İspanya LaLiga ATLETICO MADRID- REAL MADRID MAÇI HD, şifresiz izleme linki var mı? Canlı maç izle! Osmaniyespor FK - Yozgat Bozok Spor maçı CANLI İZLE! Osmaniyespor- Yozgat Bozok maçı şifresiz mi? (TFF 2. Lig) İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu! Olay ne zaman oldu? Cesedin kimliği belli oldu mu? CANLI maç izle! (ANTALYASPOR- FENERBAHÇE) Canlı şifresiz HD maç izle! Antalyaspor- Fenerbahçe maçı şifresiz mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });