ALG Spor finalde - Haberler

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ALG Spor finalde

İhlas Haber Ajansı - Spor
ALG Spor finalde

Gaziantep ALG Spor, Kadınlar Futbol Süper Lig'i yarı final rövanş maçında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Gaziantep ALG Spor, Kadınlar Futbol Süper Lig'i yarı final rövanş maçında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla rakibine toplamda 4-1'lik üstünlük sağlayan Gaziantep ALG Spor, Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde finale yükseldi.

Gaziantep ALG Spor, Kadınlar Futbol Süper Lig'i yarı final rövanş maçında Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nı konuk etti. Gaziantep Batur Sahası'nda oynanan maça hızlı başlayan Gaziantep ALG Spor, 17. dakikada Ebru Topçu ile 1-0 öne geçti. ALG Spor, ikinci yarıda 63. dakikada Mariem'in attığı golle farkı ikiye çıkardı. Beşiktaş ise maçın 88. dakikasında bulduğu golle skoru 2-1 yaparak karşılaşmayı galip bitirdi.

ALG Spor Beşiktaş'a 4-1'lik üstünlük sağlayarak finale yükseldi

Yarı final ilk maçında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Gaziantep ALG Spor, rövanş maçında konuk ettiği rakibini bu sefer de 2-1'lik skorla mağlup ederek Siyah-beyazlı kadın futbolculara toplamda 4-1'lik üstünlük sağladı. ALG Spor, bu sonuçla Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde finale yükseldi.

ALG Spor, Kadınlar Futbol Süper Ligi finalinde Fenerbahçe-Fatih Karagümrük eşleşmesinin galibi ile şampiyonluk maçına çıkacak. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Spor

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