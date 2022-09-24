Adıyaman gündem haberi: Bölgesel Eskrim Kılıç Açık Turnuvası Adıyaman'da başladı Spor Haberleri Edinilen Adıyaman haberine göre Türkiye Eskrim Federasyonunca düzenlenen Bölgesel Eskrim Kılıç Açık Turnuvası Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde başladı. Türkiye Eskrim Federasyonunca düzenlenen Bölgesel Eskrim Kılıç Açık Turnuvası Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde başladı. Gölbaşı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, 10-12-14 yaş altı erkek ve kız kılıç branşlarında 9 ilden 112 sporcu katılıyor. Türkiye Eskrim Federasyonu Adıyaman İl Temsilcisi Hakan Hayber, AA muhabirine, Gölbaşı'nda düzenlenen müsabakalara Mersin, Gaziantep, Kilis, Malatya, Sivas, Van, Ankara, Batman ve Adıyaman'dan sporcuların katıldığını belirtti. Hayber, turnuvanın iki gün süreceğini kaydetti. Spor Kaynak: AA / Emin Tezerdi Adıyaman Türkiye Spor Güncel Haberler

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