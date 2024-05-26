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Abdullah Avcı: 'Trabzonspor'un hedefleri gerçekleşti'

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Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, MKE Ankaragücü'nü yendikleri maçın ardından hedeflerini değerlendirdi. Avcı, üçüncülük ve kupa finali hedeflerinin gerçekleştiğini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-2 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Bu sene kısaca bir değerlendirme yapacak olursak geldiğimiz haftadan sonra koyduğumuz bir takım üçüncülük hedefi ve kupa finali hedefi kağıt üzerinde gerçekleşti." dedi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, MKE Ankaragücü'ne "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "Bu oyunun içinde bunlar var. Büyük camia bunların altından çok kolay kalkabilirler, kalkacaklardır da." diye konuştu.

İlk 20 dakikalık bölümde, penaltıdan yedikleri gole kadar oyunun hakimi olduklarını ve doğru planlama ile gittiklerini belirten Avcı, şöyle devam etti:

"Çalıştıklarımızı net bir şekilde uyguluyorduk. Eren'in ayağının kayması, arkaya atılan bir top, rakip penaltı ile öne geçti. Rakip öne geçtikten sonra da daha iyi oynamaya başladı ve bizim orada oyunun içine bazen girdik, bazen çıktık. Çünkü Ankaragücü takımı bu sene oyunun karşılığını alamadı diye düşünüyorum. Sonra ikinci yarıda oyunun bir bölümünde özellikle ufak tefek hamleler yaptık, oyun içinde biraz değişiklikler yaparak öne geçtik. Sonrasında da 85'de duran toptan yediğimiz gol var. Sonrasında arkasından özellikle bireysel performansın ortaya çıktığı ikinci gol olunca rakibin zihinsel olarak ister istemez kaygı ve endişeleri daha fazla arttı. Ondan sonra geniş alanlar çıktı ve bunları biz değerlendirmiş olduk. Kazanarak kapatmak istiyorduk, kazanarak kapattık. Orada benim oyuncum da var öğrencim de var. Ama hayat böyle bir şey ama her gün yenilenecek ve devam edecek diye düşünüyorum."

Avcı, bu sezonla ilgili değerlendirmede bulunarak, şunları kaydetti:

"Bizim bu sene kısaca bir değerlendirme yapacak olursak geldiğimiz haftadan sonra koyduğumuz bir takım üçüncülük hedefi ve kupa finali hedefi kağıt üzerinde gerçekleşti. 3'üncülük hedefine 1 ile 2 zaten ayrılmışlardı yakalayabilmek çok önemliydi onu yakaladık. Kupa finali oynamak ve kazanmaktı. Bunu da gerçekleştirdik, hatta oyunun bir bölümü Beşiktaş, ikinci bölümü özellikle bizim oyunu domine ettiğimiz gelgitlerin olduğu 95'te kupayı kaybettik. Bu bizi çok üzdü. Bugün de zihinsel ve fiziksel olarak onun da yorgunluk ve üzüntüleri vardı. Ama bu oyunun içinde bunlar var."

Sezon öncesi programı da yaptıklarını ifade eden Avcı, "Geçen hafta kupa finalinden sonra programımızı da hemen üzerinde oynadık ve netleştirdik. Sezon başı kampımız programımız net, hazırlık maçları, günleri, tarihleri belli, Avrupa Kupası ön eleme hangi tarihte oynayacağız. Haziran ve temmuz takvimini çok net bir şekilde yaptık kampımıza dair. Uzun zamandır uğraştığımız transfer çalışmalarının bir bölümünde ciddi şekilde mesafe katettik." şeklinde konuştu.

Avcı, Trabzonspor taraftarına da seslenerek, "Trabzonspor taraftarı bizi yalnız bırakmasın. Bugün ceza bitti önümüzdeki sene onlara çok ihtiyacımız olacak. Çünkü onların istedikleri bunu daha evvel gerçekleştirmiş bir ekibin daha hızlı, daha agresif daha baskılı daha temaslı bir oyuna geçişini hep beraber gerçekleştirmiş olacağız. Onun için önümüzdeki senenin de hızla çalışmasını yapıyoruz. Seneyi galibiyetle kapattık. Bütününde baktığında inişlerin-çıkışların olduğu bir sezonda ortalaması gayet iyi gözüken ocak ayının da özellikle şubat ayına bağlayan 9 maçın olduğu süreçte yaşadığımız sıkıntılara rağmen bence yakaladığımız ivme son derece doğruydu. Ama bu yeterli mi, değil, daha iyisini, daha hızlısını, daha şiddetlisini yapabilmek için çalışacağız." ifadesini kullandı.

Transferlerle ilgili başkan ve yönetim kurulu ile bir araya geldiğini belirten Avcı, "Büyük ihtimalle İstanbul'da olacak bundan sonraki sürecimiz, bir araya gelmek. Çünkü yarından itibaren herkes tatiline ve programlarına doğru hareket edecek. Bütün takımla ilgili transferlerle ve iç transferle içerdeki dağılımları ile ilgili tabii ki başkan ve yönetim kurulu ile paylaşıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Spor

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