A Milli Erkek Basketbol Takımı'ndan ilk mağlubiyet

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Gürcistan'a ikinci uzatma sonunda 88-83'lük skorla mağlup oldu.

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Gürcistan'a ikinci uzatma sonunda 88-83'lük skorla mağlup oldu. Tiflis Arena'da oynanan mücadalaya Ay-Yıldızlıl ekip, Shane Larkin, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını milli takım, 36-33 geride kapatırken, normal süre 68-68 eşitlikle sona erdi. 1'inci uzatma dakikaları 75-75 eşitlikle tamamlanırken ikinci uzatma bölümüne geçildi. Karşılıkla basketlerle geçen bu bölümün ardından Gürcistan, 88-83'lük üstünlükle galip gelen taraf oldu.

Müsabakayı TBF Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF yöneticileri takip etti. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Alperen Şengün 21, Sertaç Şanlı 15 ve Cedi Osman 13 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Gürcistan'da ise Alexander Mamukelashvili 20 sayıyla oynadı.